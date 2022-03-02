به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در مغولستان طی روزهای ۱۵ تا ۲۶ اسفندماه در خانه کشتی کمپ تیم‌های ملی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: علی نوربخش (تهران) محمد حسینوند پناهی (خوزستان) پویا دادمرز (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد (خوزستان) علیرضا نجاتی (قم) امید آرامی (سیستان و بلوچستان) پویا ناصرپور (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی (فارس) ایمان محمدی (خوزستان) شیرزاد بهشتی طلا (تهران)

۶۷ کیلوگرم: محمدرضا گرایی (فارس) سجاد ایمن طلب (مازندران) شاهین بداغی (خوزستان) حسین اسدی (خوزستان)

۷۲ کیلوگرم: محمدرضا مختاری (فارس) اشکان سعادتی فر (تهران) محمدرضا رستمی (فارس)

۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی (فارس) عارف حبیب اللهی (تهران) امین کاویانی نژاد (خوزستان) محمدحسین آذرم دخت (فارس)

۸۲ کیلوگرم: پژمان پشتام (تهران) رسول گرمسیری (خوزستان) محمدحسین محمودی (تهران) جمال اسماعیلی (تهران)

۸۷ کیلوگرم: ناصر علیزاده (مازندران) حسین نوری (البرز) علی شریفی (خوزستان) رامین طاهری (خوزستان) حمید بادکان (تهران)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) مهدی بالی (مازندران) مهدی فلاح (تهران) مرتضی الغوثی (مازندران)

۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی (خوزستان) علی اکبر یوسفی (مازندران) امین میرزازاده (خوزستان) علیرضا حسنوند (لرستان)

سرمربی: محمد بنا

مربیان: رسول جزینی، ایرج اسفندیاری فر، بهروز حضرتی پور، طالب نعمت پور، عادل بالی تبار

متخصص تغذیه: رامین امیرساسان

ماساژور: محمد علیزاده

مدیر تیم‌های ملی کشتی فرنگی: علی محمدی