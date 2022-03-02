آخرین وضعیت دو بازیکن مصدوم پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا حقیقت در گفتگو با رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: متاسفانه میلاد سرلک در دقایق ابتدایی بازی با مس رفسنجان دچار آسیب‌دیدگی شد. با توجه به تشخیص اولیه، وی از بازی خارج و اقدامات پزشکی انجام شد. شب گذشته نیز برای ام‌آرآی اعزام گردید.

وی ادامه داد: تصویر برداری مشخص کرد بازیکن از ناحیه همسترینگ دچار کشیدگی خفیف است.

فیزیوتراپی و دیگر برنامه‌ها بر این اساس دنبال خواهد شد تا او در سریع‌ترین زمان ممکن به تمرین و مسابقه باز گردد.

دکتر حقیقت با توجه به بازگشت عالیشاه به تمرینات، درباره وی افزود: خوشبختانه امید شرایط خوبی دارد. بعد از آسیب‌دیدگی از ناحیه چهارسر ران، برنامه درمان، فیزیوتراپی و بازتوانی انجام شد و او در حال حاضر در بخشی از تمرینات گروهی حضور دارد. امیدواریم او به سرعت در تمام بخش‌های تمرین، تیم را همراهی کند.