به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر در حالی امروز با انجام ۸ بازی برگزار می‌شود که استقلال با ۴۸ امتیاز در صدر و پرسپولیس با ۴۵ امتیاز در رده دوم جدول قرار دارند. دو تیم نفت مسجد سلیمان و پدیده مشهد هم با ۱۲ و ۸ امتیاز در انتهای جدول حضور دارند.

در بازی‌های امروز پدیده و تراکتور در مشهد به دیدار هم می‌روند، مس در رفسنجان از نفت مسجد سلیمان پذیرایی می‌کند، پیکان پذیرای نساجی است، هوادار در اراک به دیدار آلومینیوم می‌رود، فولاد میزبان ذوب آهن است، استقلال و گل گهر در ورزشگاه آزادی یکدیگر را ملاقات می‌کنند، فجر در اصفهان به مصاف سپاهان می‌رود و در آخرین بازی امروز هم پرسپولیس در آبادان به دیدار صنعت نفت می‌رود.

استقلال و گل گهر؛ تقابل مجیدی با «خودی ها»

حساس‌ترین بازی امروز بین دو تیم استقلال و گل گهر برگزار می‌شود. علاوه بر حساسیت‌های جدولی برای هر دو تیم به خصوص استقلال، رویارویی امیر قلعه نویی و جمعی از بازیکنان سابق استقلال با آبی پوشان حساسیت این بازی را بالا می‌برد.

این سومین بازی است که مجیدی در خط دفاعی تیمش یزدانی و مرادمند را در اختیار ندارد و با ترکیبی جدید در خط دفاعی تیمش را روانه میدان می‌کند. به جز این دو بازیکن استقلال غایب شاخص دیگری ندارد و دیگر بازیکنان اصلی در خدمت سرمربی قرار دارند. بازگشت وریا غفوری به جمع نفرات استقلال شاید اتفاق خوبی در آستانه این بازی بزرگ باشد به خصوص که غفوری سابقه گلزنی به گل گهر را هم دارد.

این دیدار حتی اگر با شکست آبی پوشان هم به پایان برسد، آنها (به دلیل تفاضل گل خیلی خوبشان نسبت به رقبا) صدر جدول را از دست نخواهند داد. اما قطعاً مجیدی که ۲۰ هفته تیمش را بدون شکست در لیگ هدایت کرده اصلاً دوست ندارد این نوار مقابل تیمی قطع شود که هدایت آن بر عهده امیر قلعه نویی است. گل گهر در صورت پیروزی احتمالی در این بازی ممکن است جای مس رفسنجان را در رده چهارم جدول بگیرد.

این بازی یادآور اتفاقات بازی رفت است که با نتیجه تساوی به پایان رسید اما کمیته انضباطی بعد از رسیدگی به شکایت استقلال در پرونده بازیکن غیر مجاز گابنی، گل گهر را ۳ بر صفر بازنده کرد. همچنین در هفته‌های اخیر فرهاد مجیدی و صالح مصطفوی دستیار او بارها بر تلاش «خودی ها» برای قهرمان نشدن استقلال از راه «سالم» تاکید کرده‌اند.

صنعت نفت و پرسپولیس؛ تقابل آبی - نفتی سرخ‌ها

این دیدار را می‌توان یکی دیگر از دیدارهای خیلی مهم این هفته دانست. سرخ پوشان که حالا با انگیزه بیشتر از قبل در تعقیب استقلال قرار دارند، امیدوار به لغزش این تیم مقابل شاگردان قلعه نویی هستند و خود باید در آبادان با شاگردان علیرضا منصوریان دیدار کنند و این اتفاق در حالی می‌افتد که صنعت نفت بدون ۴ بازیکن خود به این دیدار می‌رود. ساکی، اهل شاخه، ریکانی و بغلانی ۴ غایب صنعت نفت در این دیدار هستند. در نقطه مقابل سیامک نعمتی، امید عالیشاه، سعید آقایی، عیسی آل کثیر و میلاد سرلک هم ۵ غایب سرخ پوشان در این بازی هستند.

شاگردان گل محمدی بیشتر از همیشه در این بازی به پیروزی احساس نیاز می‌کنند چرا که در صورت لغزش استقلال آنها فرصت کم کردن فاصله در صدر جدول را با این تیم پیدا می‌کنند و حتی در صورت پیروزی استقلال مقابل گل گهر، آنها با پیروزی در این بازی می‌توانند فاصله ۳ امتیازی با صدر جدول حفظ کنند.

سپاهان و فجرسپاسی؛ نویدکیا سپاهان را نجات می‌دهد؟

در یکی دیگر از دیدارهای حساس امروز سپاهان از فجرسپاسی پذیرایی می‌کند. طلایی پوشان اصفهان که به دلیل فاصله ۱۳ امتیازی شان با صدر جدول تا حدود زیادی کاملاً از کورس قهرمانی خارج شده‌اند، حالا تنها باید برای حفظ موقعیت سومی خود در جدول تلاش و مبارزه کنند.

سپاهان در ۷ بازی گذشته تنها یک پیروزی داشته و از آخرین برد آنها نیز ۴ هفته می‌گذرد. در صورتی که آنها این هفته هم پیروزی را از دست بدهند ممکن است حتی جایگاه سومی خود را هم از دست بدهند و این موضوع بازی را برای آنها مهم‌تر از همیشه کرده است. محرم نویدکیا سرمربی سپاهان روزهای سختی را در این تیم سپری می‌کند و باید دید آیا می‌تواند ناجی سپاهان بشود یا نه.

مس رفسنجان و نفت مسجد سلیمان؛ پدیده مقابل تیم بحران زده

شاگردان محمد ربیعی در مس که می‌توان آنها را پدیده این فصل از رقابتهای لیگ برتر دانست امروز ظاهراً و روی کاغذ کار دشواری برای کسب ۳ امتیاز خانگی مقابل نفت مسجد سلیمان، تیم بحران زده لیگ ندارند و توفیق در این امر ممکن است این تیم را در پایان هفته بیست و یکم به جایگاه سوم جدول برساند.

مس رفسنجان می‌تواند در صورت پیروزی در این بازی و لغزش سپاهان مقابل فجر سپاسی با عبور از این تیم به رده سوم جدول رده بندی صعود کند.

برنامه بازی‌های هفته بیست و یکم لیگ برتر به شرح زیر است؛

یکشنبه ۱۵ اسفند

پدیده مشهد و تراکتور؛ ساعت ۱۴:۳۰

تیم داوری: سیدرضا مهدوی، محمد راهی، هادی طوسی و شبیر بهروزی، ناظر: رسول فروغی

مس رفسنجان و نفت مسجد سلیمان؛ ساعت ۱۵

تیم داوری: علی اصغر مومنی، فرهاد مروجی، محمدرسول ذورقی و محمدرضا تارخ، ناظر: یداله جهانبازی

پیکان و نساجی مازندران؛ ساعت ۱۵

تیم داوری: پیام حیدری، محمدرضا منصوری، ولی کاوسی و علی بای، ناظر: بهرام مهرپیما

آلومینیوم اراک و هوادار؛ ساعت ۱۵

تیم داوری: وحید کاظمی، ایوب غلامزاده، علیرضا طاهرخانی و مسعود حقیقی، ناظر: حیدر شکور

فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان؛ ساعت ۱۶

تیم داوری: موعود بنیادیفرد، قهرمان نجفی، یوسف مغروری و میثم حیدری، ناظر: محسن قهرمانی

استقلال و گل گهر سیرجان؛ ساعت ۱۷

تیم داوری: بیژن حیدری، علیرضا ایلدروم، آرمان اسعدی و حسین زیاری، ناظر: علیرضا یزدانی

سپاهان و فجر شهید سپاسی شیراز ساعت ۱۸

تیم داوری: امیرسامان سلطانی، محمد عطایی، فرهاد فرهادپور و فرزاد منصوری، ناظر: علیرضا کهوری

صنعت نفت آبادان و پرسپولیس؛ ساعت ۱۹

تیم داوری: محمدحسین زاهدی فرد، حسین مرادی، پوریا زحمتی و ایمان کهیش، ناظر: اسماعیل صفیری