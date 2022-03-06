جواد منافی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تقابل امروز پرسپولیس با صنعت نفت آبادان گفت: رقابتهای لیگ برتر به دلیل حساسیتی که در بین مدعیان قهرمانی و همچنین تیمهایی که در منطقه سقوط قرار گرفتند اهمیت بیشتری پیدا کرده و نتیجه هر بازی میتواند سرنوشت ساز باشد.
مربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس افزود: فاصله بین استقلال و پرسپولیس کم شده است و هر تیمی کمترین اشتباه فردی را داشته باشد میتواند در غالب تاکتیکهای تیمی همیشگی خود به نتیجه برسد. نتایج استقلال در فصل جاری خیلی خوب بوده است که توانسته بالاتر از پرسپولیس قرار بگیرد اما من فکر میکنم پتانسیل نفرات و همچنین شرایط روحی پرسپولیس باعث شود تا تفاضل سه امتیازی آنها با استقلال خیلی زود از بین برود.
وی درباره بازیهای سرنوشت ساز هر دو تیم قبل از دربی پایتخت که ۲۶ اسفندماه سال جاری برگزار میشود، تاکید کرد: دربی فارغ از جایگاه دو تیم همیشه حساس و مهم بوده است، حالا نزدیکی جایگاه پرسپولیس و استقلال در جدول و تلاش برای کسب عنوان قهرمانی به این حساسیتها افزوده است. تیمی که بتواند تا آخرین لحظه از بازیهای فصل جاری تمرکز خود را حفظ کند و اختلالی برایش پیش نیاید جام را بالای سر میگیرد.
او در پایان خاطرنشان کرد: فکر میکنم اگر پرسپولیس بتواند در بازی با نفت آبادان عملکرد معمولی خود را داشته باشد تفاضل سه امتیازی با استقلال را صفر میکند و قبل از دربی به صدر جدول میرسد.
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