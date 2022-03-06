به گزارش خبرنگار مهر، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس، دوشنبه ۱۱ بهمن ماه در نشست خبری این کمیسیون از تصویب بند «ز» تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ در خصوص قیر رایگان خبر داد.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت نفت مکلف شده تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان نفت خام به پالایشگاهها برای تولید وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) و سپس انتقال آن به شرکتهای قیرساز برای تولید قیر و نهایتاً عرضه آنها به دستگاههای مصرف کننده قیر رایگان که حدود نیمی از آن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میگیرد، اقدام کند.
هشدار خبرگزاری مهر کارگر افتاد
در این مصوبه نه خبری از قیمت قیر تهاتری بود و نه خبری از زمان آغاز واگذاری قیر تهاتری به پروژههای عمرانی؛ مصوبهای که سبب شده بود تا مشکلاتی برای پیمانکاران، پروژههای راهسازی و دستگاههای مصرف کننده قیر رایگان ایجاد شود؛ خبرگزاری مهر در همان زمان در گزارشی این اشتباه مجلس را گوشزد کرد که سبب شد تا در مصوبه دیروز صحن علنی مجلس، این مصوبه کمیسیون تلفیق اصلاح شود.
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۳ اتفاق جدید برای قیر رایگان
۱. در مصوبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ صحن علنی مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، سقف رقم در نظر گرفته شده برای اختصاص نفت خام جهت تهیه قیر رایگان از ۱۵ به ۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
۲. همچنین هر تن قیر ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.
۳. ضمن اینکه وزارت نفت مکلف به عرضه وکیوم باتوم به شرکتهای قیرساز از نخستین ماه سال آینده شده است.
معاون شرکت ساخت: اگر بخش خصوصی راههای اصلی را بزرگراه کند، میتواند مانند آزادراهها عوارض بگیرد
محمدرضا کدخدازاده معاون ساخت و توسعه راههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اخذ عوارض از بزرگراهها که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده گفت: تبدیل بزرگراهها به آزادراهها در قانون بودجه ۱۳۹۹ هم آمده بود اما در قانون بودجه ۱۴۰۰ حذف شود با این حال در لایحه بودجه ۱۴۰۱ موضوع تبدیل راههای اصلی و دو طرفه به بزرگراه در صورت احداث باند دوم از سوی بخش خصوصی، آمده است.
وی ادامه داد: اگر این بند از لایحه بودجه به تصویب مجلس برسد بخش خصوصی میتواند در راهها سرمایه گذاری کرده و با تبدیل راههای دو طرفه به بزرگراه، عوارض دریافت کند؛ در حال حاضر فقط از آزادراهها عوارض دریافت میشود.
معاون ساخت و توسعه راههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور یادآور شد: در صورتی که بخش خصوصی، باند دوم راههای اصلی را احداث کند باند نخست به عنوان سهم مشارکت دولت در نظر گرفته شده و مشمول قانون مشارکت بخش خصوصی در ساخت راهها خواهد شد و امکان اخذ عوارض از این بزرگراهها فراهم میشود.
پروژههای بزرگراهی اولویت دار / کریدورهای بزرگراهی؛ دور تا دور کشور
وی پروژههای بزرگراهی اولویت دار را برشمرد و گفت: این پروژهها دو دسته هستند. یا از اهمیت ترافیکی بالایی برخوردارند که به این معنا است که یا به دلیل بالا بودن تردد مهم اند یا جادههای ناایمن هستند. دسته دیگر پیشرفت فیزیکی با درصد بالا در پروژههای فعلی است که با مبالغ کمتر امکان اتمام این پروژهها وجود دارد.
۱. کریدور ساحلی خلیج فارس و دریای عمان
کدخدازاده خاطرنشان کرد: کریدور ساحل جنوبی کشور در ۴ استان ساحلی یکی از این پروژههای اولویت دار است که قطعات زیادی از این پروژه یا تا هفتههای آینده یا تا خرداد ۱۴۰۱ به بهره برداری می رسند. این پروژهها در استانهای بوشهر، سیستان و بلوچستان و هرمزگان قرار دارند.
۲. کریدور شمال غرب تا جنوب غرب
وی تصریح کرد: کریدور دیگر، مسیر مرز بازرگان به بندر امام خمینی (ره) است که در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه قطعاتی از آن تا سال آینده به بهره برداری میرسد.
۳. کریدور جنوب شرق تا شمال شرق
معاون شرکت ساخت و توسعه تصریح کرد: همچنین کریدور بزرگراهی جنوب تا شمال شرق کشور را دست ساخت داریم که برخی قطعات مسیر زاهدان تا مشهد به زودی تکمیل و بهره برداری خواهد شد.
۴. کریدور شمال غرب-ساحل خزر-شمال شرق
وی کریدور بعدی را مسیر ساحلی دریای خزر از مرز بازرگان تا مرز سرخس دانست و افزود: این مسیر در ساحل دریای خزر به صورت بزرگراهی احداث میشود و به زودی قطعاتی از این کریدور در قسمت استانهای خراسان شمالی و گلستان به بهره داری می رسند.
۵. کریدور میانی شرق به غرب کشور
کدخدازاده به کریدور شرق به غرب کشور اشاره کرد و گفت: این کریدور بزرگراهی از سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد عبور کرده و به خوزستان میرسد.
تعریض جاده هراز
وی در خصوص تعریض محورهای شمالی تهران گفت: تعریض راههای منتهی به شمال هزینه بالایی دارد اما سعی کرده ایم هرچقدر که از این مسیر آماده میشود را زیر بار ترافیک ببریم چون در کاهش ترافیک محورهای پرتردد شمالی به تهران کمک میکند.
معاون ساخت و توسعه راههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ادامه داد: سالانه ۵ تا ۸ کیلومتر از جاده هراز از ۲ به ۴ خطه تبدیل شده و زیر بار ترافیک میرود. از جاده امام زاده هاشم تا آمل ۱۰۳ کیلومتر است که تاکنون بیش از ۶۰ کیلومتر آن ۴ خطه شده است. هزینه کار در این مسیر و محور هراز بسیار بالا است چون منطقه کوهستانی است و باید تونل و پلهای متعددی احداث شود اما حتی اگر چند کیلومتر هم ساخته شود و از حجم ترافیک بکاهد برای ما مهم خواهد بود.
قیر رایگان
کدخدازاده تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه سال جاری (۱۴۰۰) قیر تهاتری را رایگان را به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل داده اند.
وی ادامه داد: بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ که در جلسه امروز مجلس به تصویب رسید قرار شد سقف قیر رایگان از ۱۵ تا ۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و از دیگر اقدامات خوب مجلس در جلسه امروز این بود که از همان ابتدا قیمت هر تن قیر رایگان برای تزریق به پروژههای عمرانی مشخص شده است و دیگر نیاز نیست وزرای راه و نفت مانند امسال صورت جلسه تعیین قیمت قیر رایگان امضا کنند.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی بیان کرد از دیگر مصوبات خوب قیر رایگان امسال این بود که در قانون آمده: از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ قیر رایگان به دستگاههای اجرایی مصرف کننده قیر داده شود در حالی که در سال جاری از آبان امسال قیر به شرکت ساخت و توسعه و دیگر دستگاههای مصرف کننده عرضه شد که سبب شد بخش زیادی از پروژههای عمرانی در استانهای سردسیر را از دست بدهیم اما سال آینده میتوانیم عقب ماندگی ساخت و ساز در این استانها را جبران کنیم.
وی افزود: از آبان تاکنون ۷۰ درصد سهمیه قیر تعیین شده شرکت ساخت تأمین و به پروژههای عمرانی تزریق شده است.
کدخدازاده ادامه داد: بر اساس قانون بودجه امسال، مجلس اعلام کرده قیر رایگان تا پایان سال مالی به دستگاههای مجری واگذار شود. سال مالی ما در شرکت ساخت، تیر ۱۴۰۱ است اما سال مالی شرکتهای قیرساز، آخر سال جاری است. با این حال تلاش میکنیم تا قبل از پایان امسال این سهمیه به طور کامل دریافت و به پروژههای عمرانی و راهسازی تزریق شود.
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