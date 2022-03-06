وزارت نفت مکلف به گازرسانی روستاها تا سقف ۳ هزار میلیارد تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند (د) تبصره ۱ را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیمدرصد (۱۴/۵%) شرکت مذکور تا میزان سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمهتمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استانهای نفتخیز و گازخیز، استانهای رویشی زاگرس، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایینتر از متوسط کشور میباشند و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی، سردسیر و صعبالعبور حداقل چهار برابر سرانه اقدامات لازم را بهعمل آورد.
شرکت مذکور موظف به گازرسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است.
در ادامه جلسه وکلای ملت بند (م) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه را تصویب کردند که بر اساس آن، الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیمهای مختلف کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
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