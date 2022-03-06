به گزارش خبرنگار مهر، حیدر راهب صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به مناسبت هجدهمین سالروز تأسیس نهاد کتابخانه های عمومی برنامههای مختلف و متنوعی در سطح استان بوشهر اجرا میشود.
وی از برگزاری طرح کتابخانه گردی در ۲۰ کتابخانه منتخب استان بوشهر خبر داد و افزود: این طرح با حضور چهرههای مطرح محلی اعم از مسئولین، فرهنگیان، فعالین فرهنگی-اجتماعی، هنرمندان، خبرنگاران، دانش آموزان و علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی برگزار میشود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر بیان کرد: طرح کتابخانه گردی با هدف افزایش آشنایی عموم مردم و مدیران اجرایی و فرهنگی با محیط کتابخانهی عمومی و اطلاع مردم و مسئولین از فعالیتها و خدمات کتابخانهی عمومی برگزار میشود.
وی افزود: این طرح به منظور توجه دادن عموم مردم به کتابخانه بهعنوان پایگاه اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار و استفاده از ظرفیت هنرمندان، چهرههای سرشناس فرهنگی، ورزشی و … برای دعوت عموم مردم به کتابخانه اجرا میشود.
راهب بیان داشت: فعالیتهای متنوعی به مناسبت سالروز تأسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور تدوین و برنامه ریزی شده است که از این بین میتوان به عضویت رایگان، تور کتابخانه گردی، بخشودگی جرایم دیرکرد منابع و همچنین نشست کتابخوان و نقد و رونمایی کتاب اشاره کرد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر گفت: همایش کودکان قرآنی، آئین تجلیل از فعالان قرآنی روشندل و جشن سالروز تأسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور از دیگر برنامههایی است که در کتابخانه عمومی خلیج فارس بوشهر برگزار میشود.
این طرح در کتابخانه های عمومی خلیج فارس و مصلحیان در شهر بوشهر، کتابخانه شهدای گمنام در شهر عالیشهر، کتابخانه علم الهدی اهرمی در شهر اهرم، کتابخانه شهدای سپاه در روستای بنه گز، کتابخانه امام رضا (ع) در گورک سادات تنگستان، کتابخانه امام محمدباقر (ع) آبپخش، کتابخانه شهید بهشتی برازجان، کتابخانه ولایت گناوه، کتابخانه امام جواد (ع) چهارروستایی، کتابخانه باقرالعلوم (ع) دیلم، کتابخانه امام هادی (ع) بردخون، کتابخانه مدام دیری شهر دیر، کتابخانه حقایق نگار خورموجی شهر خورموج، کتابخانه حاج سیدعلی قمی شنبه، کتابخانه غدیر کنگان، کتابخانه حجت الاسلام محسنی جمی شهر جم، کتابخانه شیخ علی محسنی انارستان و کتابخانه خلیج فارس عسلویه برگزار خواهد شد.
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