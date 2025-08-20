بازگشایی ۴ کتابخانه در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر راهب ظهر چهار شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر، اظهار کرد: با توجه به رویکرد نهاد کتابخانه های عمومی کشور در راستای شاداب سازی و تبدیل کتابخانه ها به یک مرکز فرهنگی، کتابخانه های ولایت گناوه و غدیر کنگان (کتابخانه‌های مرکزی این ۲ شهرستان) مورد بازطراحی، تعمیرات اساسی، انجام اصلاحات ساختمانی و تجهیز با امکانات جدید قرار گرفتند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر با تأکید بر تحول کتابخانه‌ها به مراکز فرهنگی پویا، اعلام کرد: بازطراحی این کتابخانه ها با محوریت طراحی جدید بخش کودک، تجهیز سالن‌های مطالعه عمومی، ایجاد سالن‌های مطالعه خصوصی، رنگ آمیزی، خرید قفسه، میز و صندلی جدید، روشنایی انجام شده که آماده استفاده مردم، دوست داران کتاب و علاقه مندان به ویژه کودکان و نوجوانان می‌باشد.

وی ادامه داد: کتابخانه‌های ولایت گناوه و غدیر کنگان به ترتیب با هزینه‌ای بالغ بر ۳۰ و ۱۸ میلیارد ریال بازطراحی شده‌اند.

وی افزود: کتابخانه های عمومی روستایی امام رضا (ع) گورک سادات و آیت الله جمی عالی حسینی شهرستان تنگستان نیز از دیگر پروژه‌هایی هستند که پس از بازطراحی و تجهیز در این هفته بازگشایی می‌شوند، برای بروز رسانی این کتابخانه ها هر کدام سه میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

راهب از آغاز ساخت کتابخانه عمومی روستای هلیله به عنوان یکی از خواسته‌های دیرینه مردم این منطقه در هفته دولت خبر داد و افزود: این پروژه با همکاری دهیاری و فرمانداری بوشهر اجرایی می‌شود.

وی گفت: با توجه به مجاورت هلیله با تأسیسات هسته‌ای، انتظار می‌رود نیروگاه اتمی بوشهر از مسئولیت اجتماعی خود نیز برای حمایت از این طرح استفاده کند.