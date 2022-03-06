۵ میلیون اصله درخت در حاشیه راه های مازندران سبز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور عصر یکشنبه در حاشیه مراسم درختکاری با اشاره به اجرای طرح درختکاری به نام آیت الله حسن زاده آملی اظهار داشت: در این طرح پنج میلیون اصله درخت در حاشیه راه‌های مواصلاتی استان غرس می‌شود.

وی افزود: متأسفانه سرانه فضای سبز استان علیرغم مواهب طبیعی والهی نسبت به کشور بسیار پایین است و طی برنامه دو تا سه ساله باید فضای سبز استان متحول شود.

وی گفت: غرس درخت در اراضی ۱۰ هکتاری، کاشت درخت در سطح شهر و توزیع نهال به صورت رایگان بین مردم از جمله برنامه‌ها است تا فضای سبز مازندران به حالت طبیعی برگردد زیرا یکی از جاذبه‌های استان فضای سبز به شمار می‌رود.

استاندار مازندران با بیان اینکه تاکنون بیش از دو میلیون اصله درخت کاشته شده است، خواستار تسریع در وضعیت درختکاری در شهرستان نور شد و گفت: تا پایان سال باید به مرز کاشت پنج میلیون درخت برسیم.