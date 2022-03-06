به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جانجان عنوان کرد: معرفی ظرفیت و پتانسیل‌های گردشگری شهرستان نهاوند در قالب شیوه‌های نوین و جذاب یکی از ضرورت‌های گردشگری نهاوند به‌حساب می‌آید، که در دوسال گذشته به علت شیوع کرونا انجام نشده است.

وی ادامه داد: برای نوروز ۱۴۰۱ در تلاش هستیم با کسب موافقت ستاد مبارزه با کرونا با برگزاری ۶ نوروزگاه از گردشگران نوروزی نهاوند استقبال کنیم.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نهاوند خاطرنشان کرد: این برنامه از ۳ تا ۱۲ فروردین‌ماه در اماکن گردشگری مانند سراب‌های گیان، گاماسیاب، فارسبان، ملوسان و کنگاور کهنه، سراب گنبد کبود و بام تفریحی نهاوند برگزار می‌شود.