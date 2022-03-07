به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانبار و به مناسبت هفته منابع طبیعی، جشنواره شهید باکری " شهردار شهر عشق " با حضور مهدی پیر هادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در منطقه ۱۳ آغاز و تندیس این جشنواره رونمایی شد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اهمیت درختکاری از نظر اسلام، ائمه معصومین و نگاه رهبری گفت: فرهنگسازی درختکاری و حفاظت از آن، در سلامت محیط زیست، پاکی هوا و تندرستی شهروندان تأثیر زیادی داشته و ضامن ارتقای بهداشت روانی و افزایش نشاط و شادابی شهروندان است.

شهردار منطقه ۱۳ نامگذاری جشنواره شهردار شهر عشق را بر اساس، ویژگی‌های اخلاقی شهید باکری و فداکاری‌های نمونه شاخص و اسوه‌ای از خانواده خدوم شهرداری ایران برشمرد و افزود: با توجه به اهمیت نکوداشت قهرمانان و اسوه‌های فداکاری و ایثار، برگزاری جشنواره و این آئین‌ها موجب ترویج فرهنگ ایثار و شهادت می‌شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره ۱۶ اسفند ماه مقارن با ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز در مقبره الشهدای گمنام بوستان سیمرغ آغاز و تا ۲۵ اسفند ماه همزمان با شهادت سردار مهدی باکری ادامه می‌یابد، ادامه داد: این جشنواره به مدت ده روز در قالب یادواره شهدای گمنام، شهر تهران و افتخار محلات با شعار آزادگی، ولایتمداری و شجاعت، اخلاص و عبادت، پاک دستی و حسن خلق برگزار و در مدت زمان مذکور، طرح‌ها و خدمات مختلفی با همکاری همه معاونت‌های اجرایی، روابط عمومی، حوزه بسیج منطقه و نواحی چهارگانه ارائه می‌شود.

شهردار منطقه ۱۳ ادامه داد: در نخستین روز برگزاری این جشنواره در منطقه ۱۳، ۴ درخت نخل با عمر چهل سال به یاد شهید مهدی باکری، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و دو شهید گمنام آرام گرفته از طریق روت بال در بوستان سیمرغ کاشته شده است.

وی در خصوص روش روت بال توضیح داد: روت بال، روش نوینی است که بدون آسیب رسیدن به تنه و ریشه، درخت به همراه ریشه و خاک از محل پرورش به محل کاشت منتقل می‌شود.

پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران توسط مارش نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، رونمایی از تندیس جشنواره، شروع دیوارنگاری از شهدای ۸ سال دفاع مقدس، کاشت گل شاخص در اطراف مقبره شهدای گمنام، نصب آبخوری ویژه معلولین، برپایی غرفه‌های خاطره نویسی از شهدا، نقاشی کودکان، آموزش‌های زیست محیطی و.... از دیگر اقدامات اجرایی در نخستین روز جشنواره شهید باکری بود که با محوریت معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۳ به اجرا درآمد.