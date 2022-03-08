به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور از فردا (چهارشنبه) و به مدت ۳ روز در سالن ۲۵۰۰ نفری شهدای ۹ دی شهر تربت حیدریه استان خراسان رضوی برگزار می‌شود.

بر این اساس محسن کاوه، تقی اکبرنژاد و بهنام طیبی به عنوان کمیته فنی بر این رقابت‌ها نظارت خواهند داشت.

همچنین اسامی داوران قضاوت کننده این مسابقات نیز به شرح زیر است:

سرپرست مسابقات: مسعود ریاضی

سرپرست فنی: اردوان صاحب داور درجه یک بین المللی (خوزستان)

ژوری: امیرحسین رهنما داور درجه یک بین المللی (سمنان)

داوران درجه یک بین المللی: رضا علی اصغری (گیلان) اکبر نصیری (زنجان) غلامرضا طاهرخانی (قزوین) ابراهیم رادمرد (گیلان) ابراهیم یزدان پناه (آذربایجان غربی) حسام امامی (خراسان رضوی)

داوران درجه دو بین المللی: محمد مارزی (یزد) جواد کریمی (تهران) علی خالق زاده (خراسان شمالی) سید حمیدرضا موسوی (سمنان) محمد باقری (خراسان رضوی) حسن گلدشتی (مازندران)

داوران درجه سه بین المللی: هومن طهماسبی (خراسان رضوی) سید محمدباقر طباطبایی (خراسان رضوی) میثم ساداتی (مازندران) دانیال بابایی (مازندران) سالار بالی تبار (مازندران) حامد خرسندی (مازندران)