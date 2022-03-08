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۱۷ اسفند ۱۴۰۰، ۹:۴۵

در قالب کمیته فنی؛

مصاف آزادکاران جوان زیر ذره‌بین پیشکسوتان عنوان‌دار

مصاف آزادکاران جوان زیر ذره‌بین پیشکسوتان عنوان‌دار

اعضای کمیته فنی رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور برای نظارت بر روند مصاف مدعیان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور از فردا (چهارشنبه) و به مدت ۳ روز در سالن ۲۵۰۰ نفری شهدای ۹ دی شهر تربت حیدریه استان خراسان رضوی برگزار می‌شود.

بر این اساس محسن کاوه، تقی اکبرنژاد و بهنام طیبی به عنوان کمیته فنی بر این رقابت‌ها نظارت خواهند داشت.

همچنین اسامی داوران قضاوت کننده این مسابقات نیز به شرح زیر است:

سرپرست مسابقات: مسعود ریاضی
سرپرست فنی: اردوان صاحب داور درجه یک بین المللی (خوزستان)
ژوری: امیرحسین رهنما داور درجه یک بین المللی (سمنان)

داوران درجه یک بین المللی: رضا علی اصغری (گیلان) اکبر نصیری (زنجان) غلامرضا طاهرخانی (قزوین) ابراهیم رادمرد (گیلان) ابراهیم یزدان پناه (آذربایجان غربی) حسام امامی (خراسان رضوی)

داوران درجه دو بین المللی: محمد مارزی (یزد) جواد کریمی (تهران) علی خالق زاده (خراسان شمالی) سید حمیدرضا موسوی (سمنان) محمد باقری (خراسان رضوی) حسن گلدشتی (مازندران)

داوران درجه سه بین المللی: هومن طهماسبی (خراسان رضوی) سید محمدباقر طباطبایی (خراسان رضوی) میثم ساداتی (مازندران) دانیال بابایی (مازندران) سالار بالی تبار (مازندران) حامد خرسندی (مازندران)

کد مطلب 5441755

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