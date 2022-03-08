برگزاری نمایشگاه آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران در «لاله»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گالری، در راستای رونق بخشی به اقتصاد هنر و تقویت بنیان‌های هنری شهر، گالری لاله در چندسال اخیر با اجرای مستمر چندین دوره «نمایشگاه فروش سالانه آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران» ضمن عرضه آثار هنرمندان شاخص با قیمت گذاری‌های ترغیبی، گام‌هایی به فراخور برای تقویت بازار هنر معاصر برداشته است. این رویداد هرسال به طور منظم و در موعد مقرر اجرا شده و در هر دوره نسبت به دوره پیش ارتقا کمّی و کیفی داشته و بر تعداد مخاطبان آن افزوده شده است.

در یازدهمین نمایشگاه آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران که با مشارکت ۱۱۸ هنرمند روز جمعه ۲۰ اسفند افتتاح می‌شود، بیش از ۲۷۰ اثر تجسمی در قالب نقاشی، نقاشی خط، طراحی، مجسمه، چاپ دستی و دیجیتال آرت با نگاه‌های مدرن و معاصر ارائه گردیده که در یک نگاه می‌توان آثار منتخبی از هنرمندان را در آن مرور کرد.

هنرمندان حاضر در این رویداد، قیمت گذاری آثار گرانبهای خود را به گونه‌ای ارائه کرده‌اند که از یک سو منجر به تقویت ذائقه بصری شهروندان شود و از سوی دیگر، به همگانی کردن هنر معاصر یاری رسانند. از این رو قیمت گذاری آثار، به گونه‌ای است که اقشار مختلف جامعه که درآمدهای متوسطی دارند بتوانند از لذت خرید و داشتن آثار هنرمندان شاخص بهره مند شوند. فرزاد ادیبی، سروه ارسلانی، مرتضی اسدی، محمد اسدی جوزانی، حسین اسماعیلی، علی اسماعیلی، علیرضا اصفهانی زاده، رضا افسری، ابراهیم اکبری گرز، سیما امانی، سعید امدادیان، مریم آقاجانی، سیروس آقا خانی، سعید باباوند، رضا بانگیز، فیروزه بختیاری، آزاده بخشی، الهام برادران، کامبیز برنجی، رحمان پرچگانی، مهناز پسیخانی، فریماه تابعی، ناصر تقی زاده، بهاره تکمیل، آرزو جباری، صداقت جباری، حمید جبلی، پگاه جمالی، هادی جمالی، سعید چاواری، مژگان حاجی محمدی، سارا حسینی (مه گرون)، مهدی حسینی، هیاس حسینی، کامبیز حضرت پور، جمشید حقیقت شناس، ابراهیم حقیقی، مهرداد ختایی، هانیه خضایی، احمد خلیلی فرد، کیهان خلیلی فرد، منصور خیرخواه، شادی داوری، آناهیتا ذابحی، بها الدین راد، مهشید رحیم تبریزی، سعید رضا خان، علیرضا رضایی، افسانه رمضانی، مریم زحمتکش، شراره زندیان، الیاس ستاری، محمد علی سعیدی، صابر سلیمانی، زهرا سنجر، حسین سوقندی، مهدی سیفی، محمدرضا شیروانی زاده، بهزاد شیشه گران، منیژه صحی، مسعود صمیمی، محمد جواد طاهر خانی، سید حسام الدین طباطبایی، سحرطریقی، معصومه طریقی، کیوان عسگری، ابراهیم علیپور، حدیث علیپور، رضا علیزاده، یعقوب عمامه پیچ، فرشته غازی راد، حمید فام، مهرداد فلاح، محمد رضا فیروزه‌ای، نیلوفر قادری نژاد، فرزاد قاضی زاهدی، فرنوش قربانی، کیومرث قورچیان، مینا قویدل، حمید رضا قیاسی، ستار کریمی، هنگامه کلیایی، شادان کیوانی، آگرین لطف ا… زاده، سحر للهی، سعید محجوبی، فرزانه محجوبی، معصومه محمدیاری، زهرا مداح، محمد علی مشرفی، امیر مفتون، مانلی منوچهری، شانلی مؤمنی، احمد میرزا، مینا نادری، هنگامه نجارباشی، بهداد نجفی اسدالهی، علی ندائی، فاطمه ندرلو، مصطفی ندرلو، مریم نظری، عنایت اله نظری نوری، تارا نظم علیزاده، جواد نوبهار، حسن نوزادیان، اکبر نیکانپور، توفیق نیکخواه بهرامی، نیوشا نیوژپور، نسرین هادیان، رضا هدایت، طاهره واحدی، احمد وکیلی، بیتا وکیلی، سیروس ولی زاده، سمیه ولیان، حسن یاقوتی، محمد علی یزدچی و داور یوسفی، اسامی هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه است.

آئین گشایش نمایشگاه روز جمعه ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶ تا ۱۹ با حضور هنرمندان و دوستداران هنر در نگارخانه لاله برگزار می‌شود و نمایشگاه تا ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۹ تا ۱۳-۱۴ تا ۱۸ و پنج شنبه‌ها ساعت ۹ تا ۱۳ به جز روزهای تعطیل دایر خواهد بود. علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید و خرید آثار به نگارخانه لاله، واقع در خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی بوستان لاله، روبه‌روی پارکینگ طبقاتی لاله مراجعه کنند.