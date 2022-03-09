به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حزب حاکم در روسیه (روسیه واحد) امروز چهارشنبه اعلام کرد: یک کمیته دولتی اولین گام ها برای ملی کردن اموال شرکت های خارجی که از کشورمان خارج می شوند را تصویب کرد.

العربیه نیز در این خصوص اعلام کرد: مسکو از موافقت خود با پیش‌نویس طرحی خبر داد که به موجب آن شرکت‌های خارجی که خاک روسیه را ترک کرده‌ اند، «ملی» اعلام می‌شوند.

این در حالیست که محور غربی در اقدامی هماهنگ و در کارزاری تبلیغاتی علیه روسیه در حال انجام اقداماتی علیه کرملین است؛ از جمله برخی شرکت های وابسته به غرب اعلام کردند که یا سرمایه گذاری در مسکو را متوقف می کنند و یا از این کشور خارج می شوند.

تصمیم مسکو به ملی اعلام کردن دارایی های شرکت های خارجی پس از ان مطرح شد که انگلیس فهرستی از تحریم‌های جدید را منتشر کرده است که به بهانه جنگ در اوکراین علیه روسیه اعمال خواهد کرد.

در فهرست تحریمی انگلیس علیه روسیه، بیش از ۱۰۰ فرد، نهاد و شرکت‌های تابعه مرتبط با روسیه با محدودیت‌های اقتصادی مواجه خواهند شد.

رئیس دولت انگلیس در این باره ادعا کرد که لندن روسیه را از اقتصاد جهانی بیرون می‌کند.