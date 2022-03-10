اشتغال ۳۶۰۷ نفر در معادن کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، بختیار خلیقی روز پنجشنبه در جلسه شورای معادن کردستان اظهار کرد: طبق آخرین آمار موجود در حال حاضر ۱۲۹ فقره پروانه اکتشاف در استان کردستان وجود دارد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به وجود ۳۳۹ معدن پروانه دار در سطح این استان گفت: در موضوع اشتغال در معادن کردستان در حال حاضر سه هزار و ۶۰۷ نفر مشغول فعالیت هستند.

خلیقی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در بحث مجوزهای معدنی سطح یک یعنی معادن ماسه، سنگ لاشه، خاک رس و… نزدیک به ۳۰۰ معدن دارای مجوز بهره برداری هستند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در گروه معادن سنگ‌های تزئینی و نما، ٨۷ مجوز فعال در استان کردستان وجود دارد، بیان داشت: در حال حاضر ۳۳ معدن طلا، منگنز و آهن در سطح کردستان فعالیت دارند که با احتساب معادن غیرفعال جمع کامل این معادن در این استان ۴۸۲ مورد است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اینکه ۱٨ گونه معدنی در استان کردستان وجود دارد، اظهار کرد: از تعداد مجوزهای صادر شده، ۱٦۷ مورد سنگ لاشه، ۲٦ مورد آهن، باریت چهار مورد و مرمریت ۳٤ مورد است.

خلیقی در بخش دیگری از سخنان خود یادآوری کرد: در سال جاری هفت مورد پروانه بهره برداری و ۴۰ پروانه اکتشاف معدن صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین معادن کردستان در شهرستان‌های سنندج و قروه قرار دارند، گفت: در حال حاضر ۵۸ معدن فعال در سطح شهرستان سنندج وجود دارد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اینکه حقوق دولتی معادن در سال جاری ۶۸۰ میلیارد تومان بوده است، خاطرنشان کرد: بیشترین حقوق دولتی دریافتی از معادن مربوط به شهرستان قروه و رقمی بالغ بر ۵۴۸ میلیارد تومان است.