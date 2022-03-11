  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ اسفند ۱۴۰۰، ۱۷:۱۵

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

سوادکوه شمالی جزو مناطق محروم و کم برخوردار است

سوادکوه شمالی جزو مناطق محروم و کم برخوردار است

ساری- معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به کم برخوردار بودن و محرومیت شهرستان سوادکوه شمالی گفت: مسئولان استانی و شهرستان‌ها با قدرت در موارد به صلاح مردم تصمیم گیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی عصر جمعه در جلسه شورای اداری سوادکوه شمالی با بیان اینکه ما هیچ وقت به وضع موجود قانع نمی‌شویم، گفت: همیشه نگاه رو به جلو باید در تصمیمات باشد، رفع تداخلات و مشکلات برای ساخت و ساز مسئله مهمی است زیرا بسیاری از اختیارات در تهران متمرکز شده و این مسائل باید به خود استان‌ها واگذار کرد تا کارها سرعت بگیرد، این کندی روال قابل قبول نیست.

معاون پارلمانی رئیس جمهور اضافه کرد: مسئولان استان‌ها و شهرستان‌ها باید قدرت و جرأت تصمیم گیری داشته باشند و در محل‌هایی که رضای خدا و مردم است باید با قدرت استفاده کرد زیرا دوران مسئولیت محدود است و باید در این دوران خدمت بیشتری کرد.

وی با بیان اینکه سوادکوه شمالی و سواد کوه جزو شهرستان‌های کم برخوردار است گفت: بنیاد مستضعفان هم در این زمینه پیشگام بوده و می‌توان با کمک این نهاد بسیاری از مشکلات را حل کرد.

در ادامه کمال علیپور نماینده مردم سوادکوه شمالی در مجلس گفت: شهرستان سوادکوه شمالی پروژه‌هایی دارد که پروژه ملی است و این جاده ارتباطی با پروژه سوادکوه شمالی ندارد و می‌توان با بودجه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد یک بودجه داخلی برای سوادکوه شمالی در نظر گرفت.

وی افزود: یکی از مشکلات اساسی نداشتن امنیت جاده‌ای به سمت قائمشهر است زیرا سواد کوه شمالی دارای دو بخش دامداری و کشاورزی و گردشگری است و اگر یک روزی جاده سوادکوه بسته شود هیچ مسیر جایگزینی ندارد.

علیپور اضافه کرد: مردم سوادکوه شمالی سال‌ها در این محل زحمت کشیدند نمی‌توانند در این محل خانه بسازند زیرا منابع طبیعی آن را تداخل می‌داند و علاوه براین سوادکوه شمالی یک درمانگاه درمانی ندارد.

کد مطلب 5444467

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه