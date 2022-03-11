سوادکوه شمالی جزو مناطق محروم و کم برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی عصر جمعه در جلسه شورای اداری سوادکوه شمالی با بیان اینکه ما هیچ وقت به وضع موجود قانع نمی‌شویم، گفت: همیشه نگاه رو به جلو باید در تصمیمات باشد، رفع تداخلات و مشکلات برای ساخت و ساز مسئله مهمی است زیرا بسیاری از اختیارات در تهران متمرکز شده و این مسائل باید به خود استان‌ها واگذار کرد تا کارها سرعت بگیرد، این کندی روال قابل قبول نیست.

معاون پارلمانی رئیس جمهور اضافه کرد: مسئولان استان‌ها و شهرستان‌ها باید قدرت و جرأت تصمیم گیری داشته باشند و در محل‌هایی که رضای خدا و مردم است باید با قدرت استفاده کرد زیرا دوران مسئولیت محدود است و باید در این دوران خدمت بیشتری کرد.

وی با بیان اینکه سوادکوه شمالی و سواد کوه جزو شهرستان‌های کم برخوردار است گفت: بنیاد مستضعفان هم در این زمینه پیشگام بوده و می‌توان با کمک این نهاد بسیاری از مشکلات را حل کرد.

در ادامه کمال علیپور نماینده مردم سوادکوه شمالی در مجلس گفت: شهرستان سوادکوه شمالی پروژه‌هایی دارد که پروژه ملی است و این جاده ارتباطی با پروژه سوادکوه شمالی ندارد و می‌توان با بودجه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد یک بودجه داخلی برای سوادکوه شمالی در نظر گرفت.

وی افزود: یکی از مشکلات اساسی نداشتن امنیت جاده‌ای به سمت قائمشهر است زیرا سواد کوه شمالی دارای دو بخش دامداری و کشاورزی و گردشگری است و اگر یک روزی جاده سوادکوه بسته شود هیچ مسیر جایگزینی ندارد.

علیپور اضافه کرد: مردم سوادکوه شمالی سال‌ها در این محل زحمت کشیدند نمی‌توانند در این محل خانه بسازند زیرا منابع طبیعی آن را تداخل می‌داند و علاوه براین سوادکوه شمالی یک درمانگاه درمانی ندارد.