راهیان نور خط اتصال نسل امروز با شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید قاسم قریشی شامگاه جمعه در ویژه برنامه گرامیداشت روز ملی راهیان نور که با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی کشور در اردوگاه شهید باکری خرمشهر برگزار شد، راهیان نور را خط اتصال نسل امروز با شهدا دانست و تاکید کرد: راهیان نور عضو جدا نشدنی از ملت ایران است، راهیان نوری که شهید حججی‌ها، نخبگان جهانی پزشکی و مهندسان هوا و فضا از برکات آن است.

وی افزود: راهیان نور در مقابله با تهاجم نرم دشمن، ملت ما را همانند دفاع مقدس برای مقابله پیروزمندانه آماده می‌کند. اگر چه به واسطه وجود ویروس کرونا مردم ما در دو سال گذشته نتوانستند در یادمان‌ها حضور به هم رسانند ولی در فضای مجازی بیش از ۳۱ میلیون نفر از فیض راهیان نور بهره مند شدند.

جانشین رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور گفت: خدا را شاکریم که امسال با کنترل نسبی و رعایت پروتکل‌ها ما میزبان سیل عظیمی از علاقمندان بودیم.

به گزارش مهر، همزمان با ۲۰ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ همایش بزرگداشت ملی روز راهیان نور با حضور سردار نادر ادیبی دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور، سردار قریشی جانشین رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور، دکتر محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و دیگر مقامات لشگری و کشوری، خانواده‌های معزز شهدا، زائرین و کاروان‌های راهیان نور در اردوگاه شهید مهدی باکری شهر خرمشهر برگزار شد.