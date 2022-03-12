فوت مرد ۶۰ ساله بر اثر سقوط از درخت در «زرین گل» علی آبادکتول

ربیع اله افشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: ساعت دو و ۴۵ دقیقه امروز (شنبه) سقوط از ارتفاع (درخت) یک مرد ۶۰ ساله در منطقه کوهستانی زرین گل علی آبادکتول به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان گزارش شد.

سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان علی آبادکتول افزود: دو تیم امدادی متشکل از پنج نفر به محل حادثه که صعب العبور بود، اعزام شدند.

وی بیان کرد: در این حادثه مصدوم به دلیل مولتی تروما در محل حادثه فوت کرد که پس از قراردادن در کیسه جسد به همراه تیم اورژانس به وسیله ست کوهستان به پایین دست انتقال و تحویل عوامل انتظامی شد.