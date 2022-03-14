برگزیدگان جشنواره ملی داستان کودک و نوجوان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملی داستان کودک و نوجوان با حضور داوران و برگزیدگان این جشنواره روز شنبه ۲۱ اسفند در دانشگاه سوره برگزار شد و رضا زنگی آبادی با رمان شوالیه‌های کوچک شهر جایزه ۴۰ میلیونی این جشنواره را از آن خود کرد.

در شروع مراسم محمدعلی ایران‌نژاد، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر سیرجان از ضرورت توجه به حوزه ادبیات کودک و نوجوان گفت و از تمامی ناشران و نویسندگانی که آثارشان را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کردند تقدیر و تشکر کرد.

ایران نژاد گفت: در کشور جشنواره‌های فرهنگی مختلفی برگزار می‌شود اما ادبیات کودک و نوجوان معمولاً جایی در این میان ندارند و نیاز است در این حوزه همت مضاعفی به کار گرفته شود.

این جشنواره تبدیل به جایزه بزرگ کتاب کودک می‌شود

مدیر مؤسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر سیرجان برگزاری این جشنواره را در مسیر جریان سازی در حوزه کتاب کودک دانست و گفت: ما فاصله زیادی تا شرایط ایده آل در حوزه ادبیات کودک و نوجوان داریم و اگرچه تلاش‌های خوبی در این زمینه در کشور صورت گرفته است اما هنوز تا رسیدن به شرایط ایده آل فاصله زیادی داریم و نیاز است تبلیغات و هزینه‌های بیشتری برای آن صورت بگیرد و تلاش ما از این جشنواره که با همکاری دانشگاه سوره برگزار گردید، ایجاد موج و جریان سازی در این زمینه است و بنا داریم در آینده نزدیک، جوایز این جشنواره تبدیل به جایزه بزرگی برای انگیزه بخشی به نویسندگان کودک و نوجوان شود.

وی در پایان؛ راه‌اندازی خانه قصه‌های شاد، خانه بازی برای کودکان، خانه مهارت نوجوان، مرکز مشاوره، انتشار مجله معراج اندیشه و مجله شهر سفید را بخشی از فعالیت فرهنگی مؤسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر بیان کرد.

صدرا پاریزی، دبیر اجرایی جشنواره ملی داستان کودک و نوجوان سیرجان نیز در سخنانی از مؤسسه معراج اندیشه گل گهر به‌عنوان یکی از مهمترین نهادهای فرهنگی کشور یاد کرد که سالهاست در شهر سیرجان در حوزه فرهنگی فعال است.

وی گفت: چندین سال است که با مؤسسه معراج اندیشه بر روی «داستان خلاق کودک» همکاری می‌کنیم و باوجودی که امسال در این جشنواره ۶۰ داور کودک داشتیم اما تعدادی از این داوران، تربیت‌یافته دوره‌های داستان خلاق هستند.

صدرا پاریزی افزود: در بخش نوجوان ۳۱۶ اثر و در بخش کودک نیز ۳۱۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال‌شده است که نسبت به دوره اول رشد دو برابری داشته است.

وی در خصوص فرایند داوری گفت: آثار توسط سه گروه داوری شده‌اند؛ یک گروه داوران اولیه و سپس داوران اصلی و یک گروه هم داوران کودک و نوجوان که در این جشنواره از اثر منتخب از دیدگاه نوجوانان و کودکان نیز تقدیر شد.

در ادامه قاسم اکبری، مدیر مرکز آموزش‌های تخصصی سوره گفت: باید برای تربیت نسل آینده در خصوص اندیشه ورزی تلاش کنیم تا فردا عملکرد خوبی برای فرزندان خود در این زمینه داشته باشیم.

در پایان نیز از برگزیدگان این جشنواره که از اقصی نقاط کشور حضور داشتند با اهدای لوح و جایزه نقدی تقدیر شد.

نفر اول این جشنواره که هدیه ۴۰ میلیون تومانی و لوح تقدیر جشنواره را از آن خود کرد «رضا زنگی آبادی» با داستان «شوالیه های کوچک شهر» بود.

نفرات برگزیده بخش کتاب کودک به ترتیب عبارت بودند از:

رتبه اول بخش کودک: لیلا دارابی از تهران

رتبه دوم بخش کودک: هیوا ملکی از قروه کردستان

رتبه سوم بخش کودک: فهیمه فتوره چی از تهران

برگزیده داوران کودک: ناهید بناپور از گرگان

شایسته تقدیر: لیلا قربانی، حسین توکلی بناپور و زهرا صنوبری

نفرات برگزیده بخش کتاب نوجوان نیز به ترتیب عبارت بودند از:

رتبه اول بخش نوجوان: غزل محمدی از تهران

رتبه دوم بخش نوجوان: مهدیه جلالی از سمنان

رتبه سوم بخش نوجوان: آویسا شرفی از تهران

رتبه سوم مشترک نوجوان: محمد برزگر از تهران

برگزیده داوران نوجوان: فهیمه قاعدی از تهران

شایسته تقدیر: دریا چوبین، مهدی پورفرد، یاسمن رضائیان

این توسط دانشگاه سوره و مؤسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر سیرجان برگزار شد.