حمیدرضا شاه آبادی دبیر علمی جشنواره کتاب کودک و نوجوان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شاهآبادی طی حکمی توسط سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دبیر علمی دومین جشنواره کتاب کودک و نوجوان شد.
در متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به حمیدرضا شاهآبادی آمده است؛
«نظر به پیشنهاد معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران و با توجه به سوابق و تجارب ارزنده شما در زمینه ادبیات کودک و نوجوان به موجب این حکم، بهعنوان «دبیر علمی دومین جشنواره کتاب کودک و نوجوان» منصوب میشوید.
شایسته است بر اساس وظایف مندرج در آیین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص این جشنواره، اقدامات مقتضی را به نحو احسن به عمل آورید.»
حمیدرضا شاهآبادی متولد سال ۱۳۴۶ در تهران، پژوهشگر تاریخ، داستاننویس و نمایشنامهنویس معاصر است. وی از نویسندگان در حوزه ادبیات نوجوان و بزرگسال و یکی از مدیران با سابقه در نشر با تجربه مدیریت بر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مؤسسه نشر بینالمللی الهدی بهشمار میآید.
برخی آثار شاهآبادی در جشنوارههای مختلف جوایز بسیاری کسب کرده که از آن جمله میتوان به کاندیدای جایزه روزی روزگاری، برنده جایزه شهید غنیپور برای کتاب (دیلماج)، برگزیده جشنواره کتاب کودک و نوجوان، لوح تقدیر شورای کتاب کودک، لوح تقدیر جشنواره کتاب برتر، کتاب برگزیده کتابخانه بینالمللی مونیخ، منتخب نظرسنجی روزنامه اعتماد بهعنوان بهترین رمان نوجوان دهه هشتاد برای نگارش کتاب (لالایی برای دختر مرده) اشاره کرد.
او در سال ۱۳۹۴ بهعنوان دبیر علمی هشتمین دوره جشنواره کتاب برتر نیز منصوب شد.
