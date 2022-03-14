به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان، مجتبی میرحسینی اظهار داشت: بوم‌گردی از جمله سفرهای مسئولانه به مناطق طبیعی و روستایی است که در آن بر حفظ محیط زیست و معماری سنتی فرهنگ حاکم و رفاه مردم محلی تأکید می‌شود.

وی افزود: بوم‌گردی احیاگر فرهنگ بومی و محلی و حافظ سنت‌ها در میان مردمان است و نخستین شاخصه‌ی مهم آن برخورداری از معماری بومی - سنتی است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان بیان کرد: توسعه بوم‌گردی‌ها می‌تواند باعث بهبود و گسترش اشتغالزایی، افزایش آگاهی و دانش بومی و نگهداری از روستا و محیط زیست آن بعنوان یک سرمایه استراتژیک باشد.

وی ادامه داد: اقامتگاه‌های بوم‌گردی با توجه به اینکه نماینده تاریخ و آداب و رسوم یک منطقه روستایی هستند همچون یک موزه عمل می‌کنند و می‌توانند در مدت اقامت یک یا چند روزه، تاریخ چند صد ساله یا هزاران ساله یک روستا را به همگان نشان دهند.

میرحسینی با بیان اینکه اقامتگاه‌های بوم‌گردی مکانی برای نگهداری و احیای فرهنگ بومی روستایی است، گفت: صنعت بوم‌گردی مهاجرت معکوس را رقم زده و به جای مهاجرت از روستا به شهر، مهاجرت از شهر به روستا را باعث شده است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بوم‌گردی بیش‌از هر چیز یک نوع نگرش خاص، آینده‌نگر، اخلاقی و انسانی به مقوله گردشگری است.