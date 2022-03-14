جریان ورود و خروج تملیکی حداقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحسان خاندوزی در نشست امروز خود با مدیران سازمان املاک تملیکی با بیان اینکه اظهار داشت: این ایام در رفت و آمدهای استانی اجمالا بازخوردهای خوبی از اقدامات سازمان تملیکی گرفته‌ایم. سازمان املاک تملیکی در تعامل بسیار ویژه و خاص با سایر دستگاه‌ها می‌تواند ایفای مسئولیت کند. این سازمان می‌توانسته و می‌تواند بهتر عمل کند اما سدهایی وجود دارد که بدون همکاری سایر نهادها می‌تواند چالش اساسی برای سازمان باشد. امیدواریم با رویکرد جدید دولت و قوه قضائیه به این چالش فائق شویم.

وی با اشاره به هزار و خرده‌ای پرونده بلاتکلیف سازمان در قوه قضائیه و بیشتر از آن در سازمان تعزیرات، افزود: امیدواریم یکی از اولویت‌های مجلس، بعد از طرح بودجه، بررسی لایحه دو فوریتی برخی محدودیت‌های انبارها باشد. با اینکه تلاش‌های خوبی صورت گرفته، متأسفانه مجموعه تلاش‌ها به قدر مطلوب راضی کننده نیست. افزایش ۵۲ درصدی فروش، بیشتر شدن تحرک را نشان می‌دهد اما با توجه به تورم تفاوت زیادی با ارزش کالا ندارد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: از نظر من شیوه انبارداری در درجه دوم اهمیت دارد و مهم‌تر از آن این است که جریان ورود و خروج به املاک تملیکی باید بیشتر کنترل شود. در واقع جریان ورود به انبارها باید کُند شده و جریان خروج باید سرعت بیشتری بگیرد تا میزان و زمان ماندگاری کالاها در انبارها به حداقل برسد. در جهت هر تدبیری برای این موضوع، آماده کمک هستیم که از این جمله می‌توان به اصلاح ساختار سازمانی اشاره کرد.

خاندوزی اضافه کرد: اتصالات سامانه‌ای مثل پرونده‌های تعزیراتی یا گمرک باید به صورت برخط و قابل رصد تعیین تکلیف شده و مختومه اعلام شود. در حوزه کالاهایی که نیازمند عرضه و فروش می‌باشد هم به همین ترتیب باید عمل شود. یعنی ظرف چند ماه آینده باید اعلام شود که این سامانه متصل شده و مدیران این سازمان به صورت برخط هرچه از طرف گمرک یا تعزیرات در اختیار سازمان و در کدام انبار قرار می‌گیرد را بتوانند رصد کنند.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های بیشتر در فروش املاک تملیکی بیان کرد: سازمان باید در کنار بورس و دیگر موارد از سایر ظرفیت‌ها هم برای فروش استفاده کند. من به عنوان وزیر اقتصاد مکلف هستم که پشتیبانی‌های لازم را انجام بدهم اما شما هم باید در سطح وسیع‌تری برای عرضه اقدام کنید. امیدواریم در اردیبهشت ماه سال پیش‌رو شاهد حراج‌های بزرگ و واقعی حداقل در انبارهای مهم ۳ استان و تهران باشیم.

خاندوزی خطاب به نماینده‌های هیأت نظارت گفت: برخی توجهات و حساسیت‌های نهادهای نظارتی ما را از هدف و حرکت اصلی که داریم دور می‌کند. مثلاً ما تلاش می‌کنیم که حراج‌ها به صورت برخط و در تمام کشور صورت گیرد اما دستگاه‌های نظارتی از نطفه حرکت مانع می‌گذارند که امیدواریم با مجوزهایی که گرفته می‌شود این موانع برداشته شود.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با تأکید بر اینکه باید مدیران این حساسیت را فرصت مغتنمی برای حل مسأله کشور و نه خودنمایی بدانند، متذکر شد: دو سال پیش رسانه‌ها و مردم توجهی به وضعیتی که از امروز هم بدتر بود، نداشتند ولی ایجاد حساسیت شده که باید از این حساسیت به عنوان فرصت استفاده کرد. همه باید از مرزهای سازمانی چشم پوشیده و به حل مسئله کمک کنیم. در بدنه، فشار زیاد بوده و بی‌انگیزگی وجود دارد. باید اقداماتی در جهت ارتقای سرمایه انسانی انجام شود تا هر کار به ظاهر کوچکی، این مقدار انرژی صرف نکند.