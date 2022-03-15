موشک های ایران به راحتی به تل آویو می رسند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، «ژنرال کنت مک کنزی»، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در غرب آسیا روز سه شنبه گفت که ایران بیش از ۳۰۰۰ موشک بالستیک دارد که بسیاری از آنها میتوانند به اسرائیل برسند.
مک کنزی که به زودی از ارتش آمریکا بازنشسته میشود، هفته گذشته در فلسطین اشغالی بود و با «نفتالی بنت»، نخست وزیر و «بنی گانتز»، وزیر جنگ و «آویو کهاوی»، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی دیدار و گفتگو کرد.
این نظامی آمریکایی روز سه شنبه به کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت: «در سطح نظامی اولین نگرانی من این است که ایران سلاح هستهای ندارد، اما رشد و کارایی قابل توجهای در برنامه موشکهای بالستیک داشته است.»
مک کنزی در پاسخ به سوالات نمایندگان سنا گفت: «ایران بیش از ۳۰۰۰ موشک از انواع مختلف دارند که برخی از آنها میتوانند به تل آویو برسند اگرچه هیچیک از آنها هنوز نمیتوانند به اروپا برسند.»
مککنزی همچنین نیروی موشکی ایران را بزرگترین تهدید برای امنیت منطقه خواند و گفت که ایران زرادخانه موشکهای بالستیک با قابلیت کلاهک هستهای را توسعه داده و چندین بار این سکوهای تسلیحاتی را آزمایش کرده است. او به کمیته دفاعی سنای آمریکا گفت که ایران طی ۵ تا ۷ سال گذشته سرمایه گذاری زیادی در برنامه موشکی بالستیک خود انجام داده است.
این نظامی ارشد آمریکایی در ادعاهای خود افزود: «نماینده ایران در یمن، حوثی ها هستند، که به هواپیماهای بدون سرنشین و موشکهای بالستیک و کروز مسلح هستند. حوثی ها نیز نسبت به اسرائیل ابراز خصومت کرده و پیشتر گفته بودند که به جبهه ضد اسرائیل پیوسته اند. آنها همچنین از این موشکها و پهپادها برای حمله به امارات و عربستان سعودی استفاده کرده اند.»
مک کنزی همچنین نسبت به برنامه هواپیماهای بدون سرنشین ایران ابراز نگرانی کرد و گفت: «ناوگان پهپادهای ایران از پهپادهای تجاری به پهپادهایی تبدیل شده است که از نظر افزایش سرعت، برد، دقت، مقاومت در برابر جنگ الکترونیک و وزن کلاهک شبیه موشکهای کروز هستند. ایران همچنین توانسته است قطعات پهپاد را به صورت انبوه تولید کند و این امکان را فراهم میکند تا با سهولت بیشتری در اختیار شبکه نیروهای وابسته به در منطقه قرار گیرد.»
فرمانده نیروهای آمریکایی در غرب آسیا در پایان افزود: «ایالات متحده بر تعهد خود به امنیت اسرائیل و حمایت از حق اسرائیل برای دفاع از خود ثابت قدم است و سنتکام به حمایت از گسترش روابط نظامی اسرائیل با همتایان منطقهای خود از طریق آموزش، تمرینهای مشترک و سایر تلاشهای همکاری دفاعی ادامه خواهد داد.»
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