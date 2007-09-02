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۱۱ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۳۹

قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ بالا رفت

بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به نهم شهریور ماه جاری را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی ، در هفته مورد گزارش بهای کلیه اقلام گروه لبنیات نسبت به هفته قبل تغییری نداشت . قیمت تخم مرغ افزایش یافت و شانه ای 19800 الی 27000 ریال فروش می رفت . بهای انواع برنج ثابت بود .

در گروه حبوب قیمت لپه نخود پایین آمد ، بهای لوبیا قرمز تغییری نداشت و قیمت سایر اقلام نوسان جزیی نشان داد . خواربارفروشی های مستقر در میادین زیر نظر شهرداری اقلام حبوب را حدودا کیلویی 3540 تا 3670 ریال پایین تر از بهای انواع مشابه در فروشگاه های سطح شهر می فروختند .

در هفته مورد بررسی میادین زیر نظر شهرداری اقلام میوه و سبزی تازه را که کیفیت نسبتا مناسبی داشت به نرخ های سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران می فروختند .

ضمنا در میادین مذکور انجیر عرضه نمی گردید . میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت سیب گلاب ، گلابی ، طالبی ، خربزه و هندوانه کاهش ولی بهای سایر اقلام افزایش یافت و در گروه سبزی های تازه قیمت سیب زمینی ، پیاز و لوبیا سبز پایین آمد اما بهای سایر اقلام بالا رفت .

در این هفته قیمت انواع گوشت قرمز ثابت بود ، بهای گوشت مرغ افزایش یافت . در هفته مورد گزارش قیمت قند ، چای خارجی و روغن نباتی مایع تغییری نداشت و بهای شکر و روغن نباتی جامد نوسان اندکی نشان داد .

لبنیات و تخم مرغ
در هفته مورد بررسی قیمت اقلام مختلف گروه لبنیات ثابت بود . بهای تخم مرغ 2/2 درصد بالا رفت .

برنج و حبوب
در این هفته قیمت انواع برنج تغییری نداشت . در گروه حبوب بهای لوبیا قرمز ثابت بود و قیمت لوبیا چیتی 4/0 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام 3/0 الی 2/1 درصد کاهش یافت .

میوه ها و سبزی های تازه
در گروه میوه های تازه قیمت سیب گلاب 5/1 درصد ، گلابی 6/2 درصد ، طالبی 9/0 درصد ، خربزه 5/3 درصد و هندوانه 6/6 درصد پایین آمد اما بهای سایر اقلام 6/0 درصد تا 9/5 درصد بالا رفت . در گروه سبزی های تازه قیمت سیب زمینی 2/0 درصد ، پیاز 9/2 درصد و لوبیا سبز 1/2 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام 5/0 درصد الی 8/2 درصد افزایش یافت .

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت انواع گوشت قرمز تغییری نداشت . بهای گوشت مرغ 5/3 درصد بالا رفت .

قند ، شکر ، چای و روغن نباتی
در هفته مورد بررسی قیمت قند ، چای خارجی و روغن نباتی مایع ثابت بود و بهای شکر 2/0 درصد کاهش اما قیمت روغن نباتی جامد 2/0 درصد افزایش نشان داد .

کد مطلب 544909

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