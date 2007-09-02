قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ بالا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی ، در هفته مورد گزارش بهای کلیه اقلام گروه لبنیات نسبت به هفته قبل تغییری نداشت . قیمت تخم مرغ افزایش یافت و شانه ای 19800 الی 27000 ریال فروش می رفت . بهای انواع برنج ثابت بود .

در گروه حبوب قیمت لپه نخود پایین آمد ، بهای لوبیا قرمز تغییری نداشت و قیمت سایر اقلام نوسان جزیی نشان داد . خواربارفروشی های مستقر در میادین زیر نظر شهرداری اقلام حبوب را حدودا کیلویی 3540 تا 3670 ریال پایین تر از بهای انواع مشابه در فروشگاه های سطح شهر می فروختند .

در هفته مورد بررسی میادین زیر نظر شهرداری اقلام میوه و سبزی تازه را که کیفیت نسبتا مناسبی داشت به نرخ های سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران می فروختند .

ضمنا در میادین مذکور انجیر عرضه نمی گردید . میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت سیب گلاب ، گلابی ، طالبی ، خربزه و هندوانه کاهش ولی بهای سایر اقلام افزایش یافت و در گروه سبزی های تازه قیمت سیب زمینی ، پیاز و لوبیا سبز پایین آمد اما بهای سایر اقلام بالا رفت .

در این هفته قیمت انواع گوشت قرمز ثابت بود ، بهای گوشت مرغ افزایش یافت . در هفته مورد گزارش قیمت قند ، چای خارجی و روغن نباتی مایع تغییری نداشت و بهای شکر و روغن نباتی جامد نوسان اندکی نشان داد .

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد بررسی قیمت اقلام مختلف گروه لبنیات ثابت بود . بهای تخم مرغ 2/2 درصد بالا رفت .

برنج و حبوب

در این هفته قیمت انواع برنج تغییری نداشت . در گروه حبوب بهای لوبیا قرمز ثابت بود و قیمت لوبیا چیتی 4/0 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام 3/0 الی 2/1 درصد کاهش یافت .

میوه ها و سبزی های تازه

در گروه میوه های تازه قیمت سیب گلاب 5/1 درصد ، گلابی 6/2 درصد ، طالبی 9/0 درصد ، خربزه 5/3 درصد و هندوانه 6/6 درصد پایین آمد اما بهای سایر اقلام 6/0 درصد تا 9/5 درصد بالا رفت . در گروه سبزی های تازه قیمت سیب زمینی 2/0 درصد ، پیاز 9/2 درصد و لوبیا سبز 1/2 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام 5/0 درصد الی 8/2 درصد افزایش یافت .

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت انواع گوشت قرمز تغییری نداشت . بهای گوشت مرغ 5/3 درصد بالا رفت .

قند ، شکر ، چای و روغن نباتی

در هفته مورد بررسی قیمت قند ، چای خارجی و روغن نباتی مایع ثابت بود و بهای شکر 2/0 درصد کاهش اما قیمت روغن نباتی جامد 2/0 درصد افزایش نشان داد .