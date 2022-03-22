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۲ فروردین ۱۴۰۱، ۱۷:۴۱

امروز انجام شد؛

بازدید وزیر نیرو از نیروگاه سیکل ترکیبی و طرح اضطراری آب در یزد

بازدید وزیر نیرو از نیروگاه سیکل ترکیبی و طرح اضطراری آب در یزد

یزد- وزیر نیرو امروز در سفر خود به استان یزد از نیروگاه سیکل ترکیبی و چند طرح دیگر بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان، عصر سه شنبه در سفر خود به استان یزد از نیروگاه سیکل ترکیبی یزد بازدید کرد.

نیروگاه سیکل ترکیبی یزد ظرفیت تولید ۱۰۰۴ مگاوات برق را دارد و بزرگترین نیروگاه استان یزد به شمار می‌رود.

وزیر نیرو امروز همچنین از طرح اضطراری آبرسانی یزد نیز بازدید کرد.

محرابیان در ادامه سفر خود به استان یز از موزه آب در چهارراه شهدای یزد بازدید کرد.

وزیر نیرو را در این بازدیدها، استاندار یزد، نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس و نماینده مردم تفت و میبد در مجلس همراهی می‌کنند.

کد مطلب 5452048

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