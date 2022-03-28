خواننده آوازهای حماسی کهگیلویه و بویراحمد چشم از جهان فرو بست

به گزارش خبرنگار مهر، شریف اسلامی صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت: مرحوم «محمد جان بزرگیان» متولد شهرستان چرام سال‌ها در عرصه موسیقی فولکلور کهگیلویه و بویراحمد فعالیت داشت و روز گذشته پس تحمل یک دوره بیماری در سن ۷۷ سالگی چشم از جهان فروبست.

وی بیان کرد: وی یکی از خوانندگان چیره دست «یاریارهای» حماسی بود که به تاسی از دایی اش مرحوم «شیخ علیمراد تنهایی»؛ خواننده صاحب سبک قوم لر؛ حماسه‌های مبارزه مردم استان با رژیم ستم شاهی را در قالب آوازهای «یاریار» و «خدامی بلال» روایت می‌کرد.

اسلامی ضمن تسلیت درگذشت این هنرمند پیشکسوت استان، بیان کرد: صدای دلنشین این خواننده خوش قریحه در آلبوم «زمند» از تولیدات این مرکز در سال ۱۳۸۹، با اجرای قطعات آواز حماسه بویراحمد و آواز «یار یار» و» دل گورودار» ثبت و ضبط شده است.

وی بیان کرد: استاد محمد جان بزرگیان همچنین در چند دوره جشنواره بین المللی موسیقی فجر در شهر تهران به اجرای آوازهای فولکلوریک کهگیلویه و بویراحمد پرداخته بود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مرحوم بزرگیان در آرامستان زادگاهش، روستای شیخ حسین چرام به خاک سپرده می‌شود.