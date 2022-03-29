کرمانشاه نیازمند تدوین برنامه جامع و راهبردی گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری مقدم بعد از ظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد خدمات سفر استان کرمانشاه اظهار کرد: در بحث اجرای مأموریت‌های محوله به دستگاه‌های استان کرمانشاه نباید اظهار عجز و ناتوانی شود و تکرار خطا و اشتباه در عرصه‌ی انجام مسئولیت‌ها قابل پذیرش نیست.

وی با اشاره به اجرای خوب مسئولیت‌های کمیته‌های ستاد خدمات سفر استان کرمانشاه، افزود: در سال جاری باید برنامه جامع و راهبردی گردشگری استان کرمانشاه تعیین شود.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: معایب، ضعف‌ها و ایرادت برنامه‌های اجرا شده ستاد خدمات سفر استان کرمانشاه مشخص شود و کمیته‌های مربوطه در جهت رفع نواقص و تعیین نقاط قوت برنامه‌ها گام بردارند و برای ظرفیت‌های ایجاد شده در استان برنامه‌ها و ایده‌های تازه در دستور کار قرار گیرد.

امیری مقدم بیان کرد: ستاد خدمات سفر استان کرمانشاه با رصد عملکرد سایر استان‌ها از تجربیات آنها در جهت بهبود عملکرد در سال پیش رو استفاده کند.

وی با اشاره به نزدیک شدن پایان تعطیلات نوروزی، خاطر نشان کرد: تمام دستگاه‌های خدمات رسان که در ایام نوروز فعال بوده در روز سیزدهم فروردین با توجه و نظارت بیشتر در جهت روان سازی بار ترافیک در مراکز تفریحی و تفرجگاه عمل کنند.

استاندار کرمانشاه اضافه کرد: اطلاع رسانی مناسب و کار فرهنگی کمیته‌های ستاد خدمات سفر کرمانشاه در جهت معرفی بهتر مراکز گردشگری استان مؤثر است.

امیری مقدم تاکید کرد: مدیران استان کرمانشاه با رصد بیش از پیش اقدامات انجام شده نیروهای تحت امر خود از آماده بودن آنها جهت خدمات رسانی تا پایان تعطیلات نوروزی اطمینان حاصل کنند.

وی گفت: صدا و سیمای مرکز استان کرمانشاه با تهیه گزارش از مسافرین نوروزی تکریم مسافرین و گردشگران کرمانشاه را در دستور کار قرار دهد و مسئولین ارتباطات باید با پیام‌های خوش آمدگویی و یادآوری رعایت نکات ترافیکی و بهداشتی زمینه تکریم مسافران را فراهم آورند.

امیر مقدم خاطر نشان کرد: امسال بار تصادفات جاده‌ای در استان کاهش یافته است و باید با شناسایی نقاط حادثه خیز و رفع نواقص راه‌ها و جاده‌های مواصلاتی به کرمانشاه این آمار کمتر شود.

وی ادامه داد: در بحث روشنایی معابر استان کرمانشاه باید به گونه‌ای عمل شود که در هیچ نقطه‌ای خاموشی اتفاق نیافتد و مسیر هیچکدام از جاده‌های استان کرمانشاه تاریک نباشد.

استاندار کرمانشاه گفت: در موضوع بازدید گردشگران از مراکز تفریحی و تفرجگاه‌های استان کرمانشاه با معرفی صنایع دستی و امکانات هر شهرستان و قیمت گذاری مناسب برای بلیط‌های ورودی مکان‌های تاریخی برای جذب گردشگران کار شود و ظرفیت‌های استان به خوبی معرفی شود.