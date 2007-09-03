مقامات کشورهای جنبش عدم تعهد با متکی دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر ، در دیدارهای انجام شده منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان مواضع تهران در خصوص مسائل منطقه ای و بین المللی را تشریح کرد و چارچوب همکاری ها و روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران با کشورها و سازمان های بین المللی را مورد بررسی قرار دارد.

در این دیدارها مقامات ملاقات شونده از حضور در اجلاس تهران ابراز رضایت کردند و ارتقاء سطح همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران را مورد تاکید قرار دادند.



هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق امروز در دیدار با متکی تحولات اخیر در عراق را تشریح نمود و بر توسعه همکاری هامیان عراق و جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

شیخ خالد‌بن‌احمد‌آل خلیفه، وزیر امور خارجه بحرین نیزکه برای حضور در اجلاس حقوق بشر و تنوع فرهنگی به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است، امروز در حاشیه این اجلاس با منوچهر متکی، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که طی آن آخرین تحولات روابط دو جانبه، بین‌المللی و منطقه‌ای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، طرفین لزوم مبادله هیات‌های پارلمانی میان دو کشور را مورد تاکید قرار دادند.

متکی با اشاره به همکاری‌های میان دو کشور، بر گسترش مناسبات در تمامی عرصه‌ها به ویژه همکاری‌های منطقه‌یی تاکید نمود.

شیخ‌خالد‌بن‌احمد‌آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین مبادله هیات‌های پارلمانی میان دو کشور را گامی موثر در ارتقای مناسبات دو کشور ارزیابی کرد.

در این دیدار همچنین در خصوص تبادل هیات‌های رسانه‌ای میان دو کشور تاکید به عمل آمد.



احمدبن‌عبدالله المحمود، وزیر مشاور در امور خارجی قطر نیز با منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار منوچهر متکی با ابراز خشنودی از روند روابط بین دو کشور اظهار داشت: ظرفیت‌های خوبی برای توسعه و گسترش روابط میان دو کشور وجود دارد و گفت‌و‌گوهای خوبی در جریان اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی صورت گرفت.

متکی آمادگی کشورمان را برای همکاری در زمینه‌های بانکی و همکاری در بخش صنعت و گاز با قطر اعلام نمود.

احمد‌بن‌عبدالله المحمود با ابلاغ سلام گرم وزیر امور خارجه قطر به وزیر امور خارجه کشورمان،‌ آمادگی کشورش را برای گسترش همکاری با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

سام کوتسا، وزیر امور خارجه اوگاندا نیز که به منظور شرکت در اجلاس وزرای عدم تعهد پیرامون حقوق بشر و تنوع فرهنگی به تهران سفر نموده است، امروز در حاشیه این اجلاس با منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو نمود.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار سفر وزیر امور خارجه اوگاندا به تهران را فرصت خوبی برای تقویت روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف دانست.

منوچهر متکی با اشاره به توافق اخیر جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آن را بستر خوبی برای اعتماد‌سازی مورد نظر جمهوری اسلامی ایران دانست و تاکید نمود: در چارچوب این توافق ما به سوالات مطروحه در خصوص فعالیت‌های هسته‌یی کشورمان پاسخ می‌دهیم.

وزیر امور خارجه اوگاندا نیز در این دیدار بر عزم این کشور برای توسعه روابط با کشورمان تاکید نمود و خواستار تداوم تبادل هیات‌های بلند پایه بین دو کشور شد.

سام کوتسا آمادگی کشورش را برای ارتقای همکاری‌های دو کشور در بخش انرژی و به ویژه خرید نفت از کشورمان اعلام کرد.