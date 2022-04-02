برلین به دنبال خرید پدافند موشکی از تل آویو یا آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی «ولت ام زونتاگ» امروز شنبه به نقل از یک مقام عالی رتبه نظامی این کشور اعلام کرد که دولت برلین در حال بررسی گزینه خرید سامانه پدافند موشکی از رژیم صهیونیستی یا آمریکا است.

ادعا می شود که این اقدام برای دفاع در برابر تهدیدهای احتمالی نظیر موشک های اسکندر روسی که در کالینگراد مستقر هستند، اتخاذ می شود.

این روزنامه به نقل از «ابرهارد زورن» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آلمان، نوشت: اسرائیلی ها و آمریکایی ها چنین سامانه هایی دارند. اینکه کدام سامانه را ترجیح می دهیم یا اینکه آیا باید یک سامانه سراسری برای ناتو تدارک ببینیم، سوالاتی است که باید به آنها پاسخ بدهیم.

اگرچه زورن به نوع سامانه های مدنظر آلمان اشاره نکرد اما گمان می رود که منظور وی سامانه «پیکان ۳» اسرائیل یا «تاد» آمریکا باشد.