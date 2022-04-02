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۱۳ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۵۳

با اعلام از سوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آلمان؛

برلین به دنبال خرید پدافند موشکی از تل آویو یا آمریکاست

برلین به دنبال خرید پدافند موشکی از تل آویو یا آمریکاست

دولت برلین برای مقابله با تهدیدهای بالقوه، به خرید سامانه پدافند موشکی از آمریکا یا رژیم صهیونیستی فکر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی «ولت ام زونتاگ» امروز شنبه به نقل از یک مقام عالی رتبه نظامی این کشور اعلام کرد که دولت برلین در حال بررسی گزینه خرید سامانه پدافند موشکی از رژیم صهیونیستی یا آمریکا است.

ادعا می شود که این اقدام برای دفاع در برابر تهدیدهای احتمالی نظیر موشک های اسکندر روسی که در کالینگراد مستقر هستند، اتخاذ می شود.

این روزنامه به نقل از «ابرهارد زورن» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آلمان، نوشت: اسرائیلی ها و آمریکایی ها چنین سامانه هایی دارند. اینکه کدام سامانه را ترجیح می دهیم یا اینکه آیا باید یک سامانه سراسری برای ناتو تدارک ببینیم، سوالاتی است که باید به آنها پاسخ بدهیم.

اگرچه زورن به نوع سامانه های مدنظر آلمان اشاره نکرد اما گمان می رود که منظور وی سامانه «پیکان ۳» اسرائیل یا «تاد» آمریکا باشد.

کد مطلب 5457568
مریم خرمایی

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