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۱۴ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۵۱

توسط پلیس فتا انجام شد؛

دستگیری عامل تولید و انتشار کلیپ کودک آزاری/ متهم سابقه دار است

دستگیری عامل تولید و انتشار کلیپ کودک آزاری/ متهم سابقه دار است

معاون اجتماعی پلیس فتا از شناسایی عامل انتشار تصاویر مربوط به تحقیر و کودک آزاری توسط احدی از فعالین شناخته شده فضای مجازی، توسط پلیس فتا فاتب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامین پاشایی گفت: برابر رصدهای صورت گرفته و حجم بالای گزارشات مردمی مبنی بر شکوائیه کاربران فضای مجازی از تولید و انتشار تصاویر مربوط کودک آزاری، با تشکیل پرونده قضائی بر علیه مرتکب و پس از انجام اقدامات فنی توسط کارآگاهان سایبری، فرد خاطی به هویت معلوم در شهر تهران مورد شناسایی قرار گرفت و توسط پلیس فتا فاتب، پرونده قضائی بر علیه نامبرده تشکیل و به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام انتظامی افزود: متهم به هویت معلوم پیش از این نیز ۲ مرتبه مبادرت به تهیه و انتشار تصاویر نامربوط با موضوع تحقیر، تمسخر و کودک آزاری نموده بود و پس از دستگیری و ارجاع به مقام قضائی و اظهار ندامت، متأسفانه مجدداً نسبت به این عمل ناشایست اقدام کرده است.

وی خاطر نشان کرد: تولید و انتشار هرگونه کلیپ، تصاویر یا مضامین کودک آزاری، همسر آزاری و حیوان آزاری به نحوی که باعث تشویش اذهان عمومی شود جرم تلقی شده و پلیس فتا با خاطیان برابر قانون رفتار خواهد کرد.

این مقام مسئول به هموطنان توصیه کرد: با رعایت هنجارها و شئونات رفتاری پذیرفته شده در جامعه، محتواهای خود را پالایش کرده و چنانچه درگذشته همچنین محتوایی منتشر کرده‌اند حذف کنند و در تائید و انتشار مطالب جدید دقت لازم را به عمل‌آورند.

سرهنگ پاشایی از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir به پلیس اعلام کنند.

کد مطلب 5458025

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