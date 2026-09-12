به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شهرداری همدان اعلام کرد: شب گذشته در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر گرفتار شدن فردی در سد اکباتان اکیپ تخصصی غواصی ایستگاه عملیاتی رسالت بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.
براساس گزارشهای اولیه جوان ۲۷ سالهای با هدف شنا وارد آبهای سد اکباتان شده بود اما پس از رسیدن به محدوده موسوم به «جزیره» در میانه سد به دلیل خستگی مفرط و افت فشار ناگهانی توان بازگشت به ساحل را از دست داده و در موقعیت خطرناکی گرفتار شد.
تیم غواصی اعزامی پس از حضور در محل و ارزیابی شرایط با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات در آب عملیات امداد و نجات را آغاز کرده و موفق شدند فرد حادثهدیده را از آب خارج کنند. این جوان پس از انتقال به خشکی به منظور بررسی وضعیت جسمانی و دریافت خدمات درمانی تکمیلی به عوامل اورژانس حاضر در محل تحویل داده شد.
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان ضمن ابراز نگرانی از تکرار حوادث مشابه به شهروندان هشدار داد با توجه به عمق غیرقابل پیشبینی، برودت آب و وجود موانع طبیعی و گلولای در کف سدها شنا در محدوده سدها و دریاچههای پشت سد بسیار خطرناک است و شهروندان باید از ورود به این حوزههای آبی خودداری کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.
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