ابتلا به کرونا در خوزستان ۸۵ درصد افزایش داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علوی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در هفته گذشته موارد بیماری کرونا در خوزستان نسبت به هفته قبل از آن ۸۵ درصد افزایش یافت اما موارد بستری ۴.۳ درصد و موارد فوتی ۳۶.۶ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: با وجود کاهش در موارد بستری و فوتی کرونا اما افزایش موارد ابتلاء به بیماری کرونا در خوزستان بیانگر این است که تعطیلات نوروزی، تجمعات سال نو و کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی موجب افزایش شاخص اپیدمیولوژیک بیماری شده است.

علوی گفت: بازگشایی مراکز آموزشی از ۱۴ فروردین‌ماه در حالی انجام می‌شود که پوشش واکسیناسیون قابل قبول است اما میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک، تهویه در کلاس‌ها و فاصله‌گذاری تضمین کننده استمرار بازگشایی‌ها خواهد بود.