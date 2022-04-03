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۱۴ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۴۲

در هفته گذشته؛

ابتلا به کرونا در خوزستان ۸۵ درصد افزایش داشت

ابتلا به کرونا در خوزستان ۸۵ درصد افزایش داشت

اهواز- معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: در هفته گذشته ابتلا به کرونا در خوزستان ۸۵ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علوی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در هفته گذشته موارد بیماری کرونا در خوزستان نسبت به هفته قبل از آن ۸۵ درصد افزایش یافت اما موارد بستری ۴.۳ درصد و موارد فوتی ۳۶.۶ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: با وجود کاهش در موارد بستری و فوتی کرونا اما افزایش موارد ابتلاء به بیماری کرونا در خوزستان بیانگر این است که تعطیلات نوروزی، تجمعات سال نو و کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی موجب افزایش شاخص اپیدمیولوژیک بیماری شده است.

علوی گفت: بازگشایی مراکز آموزشی از ۱۴ فروردین‌ماه در حالی انجام می‌شود که پوشش واکسیناسیون قابل قبول است اما میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک، تهویه در کلاس‌ها و فاصله‌گذاری تضمین کننده استمرار بازگشایی‌ها خواهد بود.

کد مطلب 5458031

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