تجارت روسیه و چین در مسیر ثبت رکورد تاریخی

به گزارش خبرگزاری مهر، «الکسی داخنوفسکی» نماینده تجاری روسیه در چین در مصاحبه با ریانووستی اعلام کرد که حجم مبادلات تجاری مسکو و پکن در سال جاری میلادی رکورد جدیدی ثبت خواهد کرد و ممکن است به ۲۷۰ تا ۲۸۰ میلیارد دلار برسد.

وی افزود: ما هم‌اکنون برای رسیدن به رقم ۲۷۰ تا ۲۸۰ میلیارد دلار تا پایان سال ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی می‌کنیم.

این مقام روس در عین حال تأکید کرد که علاوه بر افزایش حجم مبادلات، تغییر ساختار تجارت دوجانبه نیز برای روسیه اهمیت دارد و دو کشور باید سبد کالاهای مبادلاتی را متنوع‌تر کنند و همکاری‌ها در حوزه های صنعتی، فناوری و تجاری را گسترش دهند.

داخنوفسکی سهم خدمات از تجارت دوجانبه دو کشور را کمتر از پنج درصد اعلام کرد و گفت این بخش ظرفیت آن را دارد که سهم خود را به ۲۰ درصد برساند.

بر اساس داده‌های اداره کل گمرک چین، حجم تجارت روسیه و چین در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ با افزایش ۳۰.۶ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، به ۲۱۴ میلیارد و ۳۰۶ میلیون دلار رسید.

رکورد قبلی مبادلات تجاری دو کشور در سال ۲۰۲۴ با رقم ۲۴۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ثبت شده بود؛ این رقم در سال ۲۰۲۵ با کاهش ۶.۹ درصدی به ۲۲۸ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار رسید. بنابراین، پیش‌بینی جدید نماینده تجاری روسیه از عبور مبادلات دو کشور از رکورد سال ۲۰۲۴ حکایت دارد.