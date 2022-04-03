۲۴ نفر در اثر تصادفات رانندگی در آذربایجان غربی جان باختند

سرهنگ حجت مشتاق در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حوادث جاده‌ای استان نوروز امسال افزود: از روز ۲۵ اسفند ماه تاکنون ۷۰۷ حادثه جاده‌ای در استان رخ داده است که منجر به به مصدومیت ۳۹۱ نفر و جان باختن ۲۴ نفر شده است.

وی گفت: متأسفانه بیشترین آمار تصادفات مربوط به رانندگان جوان و کم تجربه‌ای که است با رانندگی هیجانی جان خود و سایر شهروندان را به خطر می‌اندازند.

مشتاق از کاهش حداکثری میزان تصادفات در روز ۱۳ فروردین در روز طبیعت گفت: روز گذشته با وجود حجم بالای ترافیک در جاده‌ها و محورهای استان تصادف جانی نداشتیم به جز ۲ مورد که فوت یک موتور سوار در راه روستایی و یک عابر پیاده در جاده فرعی رخ داده بود.

وی یادآورشد: محور ارومیه - مهاباد، محور میاندوآب - شاهین دژ و محور بند - زیوه به ترتیب بیشترین تصادفات و سوانح جاده‌ای را در میان محورهای مواصلاتی استان در طول اجرای طرح نوروزی به خود اختصاص داده‌اند.