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۱۴ فروردین ۱۴۰۱، ۱۹:۴۸

رئیس پلیس راه آذربایجان غربی:

۲۴ نفر در اثر تصادفات رانندگی در آذربایجان غربی جان باختند

۲۴ نفر در اثر تصادفات رانندگی در آذربایجان غربی جان باختند

ارومیه- رئیس پلیس راه آذربایجان غربی گفت: در طول اجرای طرح نوروزی تاپایان روز ۱۳ فروردین ماه سال جاری ۲۴ نفر در اثر تصادفات رانندگی جان باختند.

سرهنگ حجت مشتاق در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حوادث جاده‌ای استان نوروز امسال افزود: از روز ۲۵ اسفند ماه تاکنون ۷۰۷ حادثه جاده‌ای در استان رخ داده است که منجر به به مصدومیت ۳۹۱ نفر و جان باختن ۲۴ نفر شده است.

وی گفت: متأسفانه بیشترین آمار تصادفات مربوط به رانندگان جوان و کم تجربه‌ای که است با رانندگی هیجانی جان خود و سایر شهروندان را به خطر می‌اندازند.

مشتاق از کاهش حداکثری میزان تصادفات در روز ۱۳ فروردین در روز طبیعت گفت: روز گذشته با وجود حجم بالای ترافیک در جاده‌ها و محورهای استان تصادف جانی نداشتیم به جز ۲ مورد که فوت یک موتور سوار در راه روستایی و یک عابر پیاده در جاده فرعی رخ داده بود.

وی یادآورشد: محور ارومیه - مهاباد، محور میاندوآب - شاهین دژ و محور بند - زیوه به ترتیب بیشترین تصادفات و سوانح جاده‌ای را در میان محورهای مواصلاتی استان در طول اجرای طرح نوروزی به خود اختصاص داده‌اند.

کد مطلب 5458527

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