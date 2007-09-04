مجلس دولت را ملزم به تجدید نظر در روابط با آژانس می کند

علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گزارش البرادعی، دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گامی مثبت در ارایه شفاف فعالیت های هسته ای ایران به شورای امنیت بود، گفت: گزارش اخیر البرادعی نشان داد که فعالیت های هسته ای ایران کاملاً صلح آمیز و مورد تأیید این نهاد بین المللی است.

وی افزود: عدم رضایت آمریکا، انگلیس و فرانسه از گزارش البرادعی نیز دلیل دیگری بر واقع گرایانه بودن این گزارش است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: با توجه به اینکه تصمیم گیرنده موضوع انتقال پرونده فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل، شورای حکام است، امیدواریم این شورا با توجه به تحولات مثبت اتفاق افتاده در پرونده هسته ای ایران و نیز همکاری های کشور ما با آژانس، حمایت خود را از فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران اعلام و درخواست کند پرونده از شورای امنیت به شورای حکام بازگردد.

این نماینده مجلس هفتم در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه مجلس در مصوبه ای دولت را ملزم به تجدیدنظر در رفتار با آژانس انرژی اتمی کرده بود، آیا همکاری های اخیر ایران و آژانس فراتر از مصوبه مجلس نبود؟ گفت: با عنایت به اینکه آژانس در این دور از مذاکرات برخلاف گذشته خط مشی مبتنی بر تعامل مثبت را در دستور کار خود قرار داده بود که نمود آن را می توان در گزارش دبیرکل آن مشاهده کرد، مذاکرات ما با آژانس در چارچوب مصوبه مجلس بود، چون نمایندگان مصوب کرده بودند که اگر مجموع مذاکرات ما با آژانس منفی باشد، محدودیت هایی در کار بازرسان آژانس به وجود آید و اگر این مذاکرات مثبت باشد، باید مناسبات ما با آژانس تقویت و در چارچوب ضوابط تعیین شده باشد.

بروجردی در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان معتقدند علی رغم گزارش مثبت البرادعی از فعالیت های هسته ای ایران، قطعنامه سوم علیه کشورمان در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب می رسد، آیا شما این تحلیل را قبول دارید؟ گفت: هیچ الزامی وجود ندارد که گزارش البرادعی تأثیری در صدور قطعنامه بعدی شورای امنیت ایجاد نکند. به اعتقاد بنده این گزارش فضا را برای صدور قطعنامه بعدی علیه ایران محدودتر می کند.

وی تصریح کرد: گزارش البرادعی شرایطی را ایجاد می کند که طرفداران عدم صدور قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت و نیز طرفداران بازگشت پرونده هسته ای کشورمان به شورای حکام تقویت شوند، مگر اینکه آمریکا بخواهد با استفاده از ترفندهای سیاسی خود مسیر این پرونده را عوض کند که در این صورت به ضرر خود آنها و به ضرر تعامل ایران و آژانس می انجامد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا این احتمال وجود دارد که در صورت صدور قطعنامه سوم علیه ایران، مجلس در مصوبه دیگری دولت را به تجدیدنظر در تعامل با آژانس ملزم کند؟ گفت: به طور قطع اگر قطعنامه سومی از سوی شورای امنیت علیه کشورمان صادر شود این کار صورت می گیرد و جمهوری اسلامی ایران متناسب با این قعطنامه پاسخ آن را خواهد داد.