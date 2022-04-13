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۲۴ فروردین ۱۴۰۱، ۱۳:۲۰

حضور سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال اندونزی در جام رمضان

حضور سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال اندونزی در جام رمضان

سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال اندونزی در مسابقات جام رمضان این کشور حاضر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال اندونزی با هدایت محمد هاشم زاده سرمربی ایران در مسابقات قهرمانی جنوب شرق آسیا بعد از تایلند به عنوان نایب قهرمانی رسید. اندونزی با این عنوان، جواز حضور در مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا را هم کسب کرد.

هاشم زاده بعد از بازگشت از تایلند به اندونزی فعالیت فوتسالی خود را ادامه می‌دهد. او اخیراً در مسابقات فوتسال جام رمضان در شهر بکاسی حضور یافت تا این مسابقات را در کنار دو مربی دیگر از نزدیک تماشا کند.

حضور سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال اندونزی در جام رمضان

در حال حاضر هاشم زاده در انتظار تعیین تکلیف تیم ملی فوتسال اندونزی برای حضور در بازی‌های ۲۰۲۱ جنوب شرقی آسیا به میزبانی کشور ویتنام است. مقامات کشور اندونزی با اعزام ۱۴ رشته ورزشی به این رقابت‌ها از جمله فوتسال مخالفت کرده‌اند اما ممکن است در این تصمیم بازنگری شود.

کد مطلب 5466193

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