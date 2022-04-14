به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستان از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه پنجشنبه در چارچوب مرحله نهایی لیگ نوجوانان کشوری در ورزشگاه فولاد شهر به مصاف یکدیگر رفتند که در دو تیم به نتیجه ۱ بر ۱ رضایت دادند.

ذوب آهن نیمه اول را بهتر آغاز کرد و در دو موقعیت از طریق حجازی اصل فاصله چندانی تا گل نداشت اما عملکرد خوب دروازه بان فولاد مانع از گلزنی شاگردان سرتیپی شد.

اما بخش دوم نیمه اول با حملات فولاد همراه بود، خوزستانی‌ها بعد از اینکه ذوب آهن به لاک دفاعی فرو رفت حملات خود را تقویت کرد و در یک صحنه روی ضربه کرنر فاصله‌ای با گل نداشت اما دروازه بان ذوب آهن مانع از این امر شد.

جدی ترین موقعیت نیمه اول به ذوب آهن اختصاص یافت، ماهان بندانی هافبک خوش تکنیک سبزپوشان از میانه‌های زمین دو سه بازیکن فولاد را دریبل کرد و با بهمن پور تک به تک شد اما مدافع با تکل از پشت بندانی را متوقف کرد که داور در تصمیمی بحث برانگیز خطا را خارج محوطه اعلام کرد که ضربه خطا نیز خطر خاصی روی دروازه فولاد ایجاد نکرد.

ذوب آهن نیمه دوم را نیز همچون نیمه اول برتر آغاز کرد و موقعیت‌های جدی روی دروازه فولاد ایجاد کرد اما واکنش‌های بهمنی پور مانع از گلزنی سبزپوشان شد.

اما بر خلاف جریان بازی این فولاد بود که روی یک ضربه ایستگاهی مستقیم و اشتباه دروازه بان ذوب آهن توسط هومن الیاسی در دقیقه ۵۹ صاحب گل شد.

فولاد خوزستان که راهی جز حفظ نتیجه نداشت ادامه نیمه را به طور مطلق در دفاع نشست اما بندانی بار دیگر این بار در دقیقه ۷۵ به قلب دفاع فولاد زد و با دروازه بان تک به تک شد اما این بار ضربه او را بهمنی پور دفع کرد.

با گذشت دقایق عطش ذوب آهن برای گلزنی بیشتر شد و در نهایت در دقیقه ۷۹ این حملات نتیجه داد، ضربه بندانی روی سانتر ارسالی از راست توسط دفاع فولاد روی خط دروازه برگشت داده شد و توپ برگشتی را ایلیا احسانی به گل تبدیل کرد.

۱۰ دقیقه پایانی این مصاف نیز با حملات ذوب آهن همراه بود و حتی ضربه رضا افتخاری مهاجم ذوب آهن تنها چند سانتی متر برای تبدیل شدن به گلی مهم فاصله داشت اما در نهایت بازی با همین نتیجه به پایان رسید.

در پایان این مصاف ضربات پنالتی برای تعیین تکلیف قهرمان در روز آخر در صورت تساوی تفاضل و امتیازات انجام شد که این رقابت را ذوب آهن ۴ بر ۳ پیروز شد.

به گزارش مهر دور نهایی مسابقات لیگ نوجوانان کشور با حضور سه تیم برگزار می‌شود و هر تیم با دو پیروزی به عنوان قهرمان شناخته می‌شود و با این نتیجه قطعاً قهرمان در روز آخر مشخص خواهد شد.