به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدباقر علوی تهرانی کارشناس مذهبی به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در مسجد حضرت امیر (ع) به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: ربا، از مصادیق حرام خواری است.

علوی تهرانی درباره راهکار دفع غبار ربا تصریح کرد: اگر فقر بر کسی مستولی شد، یک وعده غذا پیدا نکرد اما یک مرغ مرده یافت، آن را به اندازه عفاف و کفاف به اندازه‌ای که نمیرد، مصرف کند، همچنین دادن صدقه زیاد غبار ربا را دفع می‌کند. طبق صریح روایات؛ گناه یک درهم ربا، نزد خدا سنگین‌تر است از هفتاد بار زنا با محارم در خانه خدا. حضرت امیر (ع) فرمودند: به خدا قسم که ربا، در بین امت ناپیداتر از حرکت مورچه بر تخته سنگ سیاه است.

وی در خصوص ضرر ربا در زندگی بیان داشت: ربا باب معروف مانند قرض الحسنه را تعطیل می‌کند.

علوی تهرانی با اشاره به فواید ترک حرام خواری گفت: پیامبر اکرم فرمودند: چشم پوشی و کنار گذاشتن یک دانگ از حرام، معادل هفتاد هزار حج مقبول است. امام حسین (ع) ظهر عاشورا خطاب به لشکر عمربن‌سعد، کسانی که برای امام دعوتنامه فرستادند و در میدان جنگ نقاب زده بودند فرمودند: شما به این جا رسیدید چون شکم‌های شما از حرام پر شده است، مُهر به قلب‌هایتان زده شده، حق را نمی‌فهمید، وای بر شما.

این کارشناس مذهبی با طرح این پرسش مبنی بر اینکه چه تضمینی دارد که اگر امام زمان (عج) آمدند همان بلایی که کوفیان بر سر امام آوردند، ما نیاوریم؟ پاسخ داد: یکی از شخصیت‌های مهم شیعی عمروبن‌وهب (بهلول) است، هارون‌الرشید به واسطه او می‌خواست حکم قتل امام کاظم (ع) را بگیرد، عمرو متوجه شد، خودش را به دیوانگی زد که پای شهادت امام را امضا نکند، چون آخرت را قبول داشت. کسی که نگاهش به روزی درست نباشد و بینش صحیح راجع به روزی نداشته باشد، به دنبال حرام خواری می‌رود.

وی بیان کرد: روزی آن است که انسان از آن برای زندگی خود بهره ببرد؛ روزی دست خدا و پیامبر است و امروز بِیُمنِه رُزِقَ الوَری، روزی دست امام زمان (ع) است. امام زمان در طول خداست نه در کنار خدا. قرآن کریم می‌فرماید چه کسی از آسمان و زمین به شما روزی می‌دهد؟ بگو خدا؛ همچنین آمده جز خدا آفریننده‌ای هست که از آسمان و زمین شما را روزی دهد؟ هیچ معبودی جز او نیست. اگر آن‌ها به آنچه خدا و پیامبرش عطا کرده راضی بودند و می‌گفتند در آینده خدا و رسولش به ما عنایت می‌کند، این بهتر بود برایشان ما به رضای خدا راغب‌تریم. منافقان به جای شکر، کفران کردند مگر آنکه خدا و پیامبرش آن‌ها را از فضل و احسان خود توانگر کند. در این دو آیه آخر، خداوند رسولش را کنار خودش قرار داده، و در هر دو می‌فرماید روزی دست من و رسول است.

علوی تهرانی در پایان خاطر نشان کرد: اراده و خواست خداوند در مقدرات عالم، به سوی پیامبر و خاندان ایشان است، و اراده خدا به اذن خدا از خانه‌های پیامبر و خاندان پیامبر صادر می‌شود، شما در عرض خدا نیستید که شرک باشد، بلکه در طول خدا هستید که خدا به شما اذن داده است، که روزی خلایق به دست شما باشد که حساب و کتاب خلایق به دست شما باشد.