آخرین سفیر در سخن آخرین رسول

حضرت محمد(ص) آخرین پیامبر، درباره آخرین امام و واپسین حجت خدا در روی زمین، خطاب به حجاج بیت‌الله الحرام در حجت الوداع و در سال دهم هجری در فراز "بیست و سوم غدیریه" چنین فرموده است: معاشر الناس... .



"ای مردم! این نور از جانب حق تعالی در من نهادینه شده و بعد از آن در طینت علی(ع) و سپس در نسل او قرار داده شده است تا آنگاه که نوبت به امام قائم، مهدی(عج) برسد و اوست که در فرجام کار، حق خدا و حقوق ما را باز خواهد ستاند. که خداوند عزوجل ما را بر تمام مقصران و دشمنان و مخالفان و خائنان و معصیت‌کاران و ستمگران حجت قرار داده است".



ایشان در فراز سی و هفتم با واژه (أَلا) یعنی آگاه باشید؛ مکرراً این واژه را به جمعیت 120 هزار نفری و نسل‌های آینده چنین فرموده است: "ای مردم! من پیامبر هستم و علی جانشین من است، آگاه باشید! آخرین راهنمای امت هم از خاندان ما است و او حضرت قائم، مهدی است. درود خدا بر او باد.



آگاه باشید! او بر همه ملل با ادیان مختلف پیروز می‌شود.



آگاه باشید! او از ظالمین انتقام می‌گیرد.



آگاه باشید! او تمام دژهای مستحکم را فتح می‌کند و ویران می‌گرداند.



آگاه باشید! او مشرکین را از هر ملیت و نژادی باشند، نابود می‌کند.



آگاه باشید! او انتقام خون دوستان خدا را می‌گیرد.



آگاه باشید! او یاور دین خداوند بزرگ است.



آگاه باشید! او ناخدای باخدای کشتی مواج و سامان بخش زندگی دریای متلاطم زندگی خلایق است.



آگاه باشید! او فضل خردمندان و جهل بی‌خردان را می‌داند.



آگاه باشید! او برگزیده خداوند و منتخب اوست.



آگاه باشید! او وارث علوم است و دانش او به همه علوم احاطه دارد.



آگاه باشید! او فرمان و دستورات خداوند را به انسان‌ها می‌رساند و احکام الهی را شفاف بیان می‌کند.



آگاه باشید! او درست کردار و در انجام امور پایدار و نستوه است.



آگاه باشید! امور خلایق به او واگذار شده است.



آگاه باشید! پیامبران گذشته، همه به ظهور او بشارت داده‌اند.



آگاه باشید! او آخرین حجت خداوند است و بعد از او حجتی نخواهد بود و در جهان حقی نیست مگر با او علم و دانشی نیست مگر نزد او.



آگاه باشید! هیچ فردی بر او غلبه نمی‌کند و هیچ کس بر او پیروز نمی‌شود.



آگاه باشید! او ولی خدا روی زمین است و حکم فرمان او حکم و فرمان خداوند است، و پروردگار او را به اسرار آفرینش از پنهان و آشکار، آگاه ساخته است.



آگاه باشید! ای مردم! آنچه لازم است برای شما روشن کردم و به شما فهماندم و بعد از من علی(ع) آنچه لازم باشد به شما می‌فهماند".



حضرت ختمی مرتبت(ص) در فراز چهل و سوم خطبه غدیر در خصوص قضاوت حضرت مهدی(عج) چنین فرموده است: "آگاه باشید! حلال و حرام احکام الهی، بیش از آن است که من همه را یادآور شوم و شما را در یک مکان به تمام آنها آشنا کنم، ولی در این مقام شما را به حلال خدا امر می‌کنم و از حرام او نهی می‌کنم و من مأمورم که به شما اتمام حجت کنم و برای قبول آنچه را که پرورگار عزوجل بر من نازل فرموده است از شما برای علی امیر مؤمنان بیعت بگیرم و پیشوایان بعد از او را که از فرزندان من و نسل او هستند به شما معرفی کنم، رهبرانی که قائم آنها حضرت مهدی(عج) است و تا روز قیامت، حجت خدا بر خلف خواهد بود و بحق حکومت می‌کند.



پیامبر اکرم(ص) در فراز سیزدهم از خطبه غدیر از امام زمان به "امناء الله فی خلقه و حکامه فی ارضه" یاد می‌کنند و می‌فرمایند: "ای مردم! علی و پاکان از اولاد من، امانت و ودیعه خداوند در میان مردم هستند و آنها فرمانراویان روی زمین هستند".



لازم به توضیح است که خطبه غدیر رسول الله(ص) با حمد و ثنای الهی در سیزده فراز است و از فراز سیزدهم امام علی(ع) به عنوان وصی و مخزن علم و جانشین رسول الله(ص) و مفسر قرآن معرفی می‌شود و پیامبر عظیم الشأن(ص) از فراز پانزدهم به بعد، در خصوص اهمیت مسئله امامت و خطر انحراف و کارشکنی شیطان را به مردم گوشزد می‌کنند و از فراز سی و چهارم به بعد، دوستان و دشمنان امام علی(ع) را برای مردم بازگو می‌کنند و اوصاف آنان را برمی‌شمارند.



ایشان در فراز سی و هفتم، امام زمان(عج) را معرفی می‌کنند و ویژگی‌های او را برای حاضران و نسل‌های آینده بیان می‌کنند.



پیامبر اعظم(ص) در فراز سی و هشتم موضوع بیعت مردم با امام علی(ع) را مطرح می‌کنند و در فراز سی و نهم مسئله حج و توصیه زیارت بیت الله الحرام را به مردم دارند و در فراز چهل و سوم احکام الهی را گوشزد می‌کنند و در مورد مأموریتشان ـ که همان بیعت گرفتن و ابلاغ امامت و زعامت حضرت علی(ع) و جانشینی وی و هدایت مردم از طریق وصی پیامبر(ص) و امامان بعد از علی(ع) و موضوع داوری و قضاوت حضرت مهدی(عج) را تا روز واپسین است ـ امت را به مردم معرفی می‌کنند.



ایشان در فراز چهل و پنجم، قرآن را تنها راه هدایت و تمسک به قرآن و عترت را برای پرهیز از گمراهی به حضار گوشزد می‌کنند و از فراز چهل و هفت تا آخرین فراز یعنی چهل و پنج، نحوه بیعت با امام علی(ع) را تشریح می‌کنند و اشاره به کثرت جمعیت دارند که موفق به مصافحه همه با پیامبر(ص) و امام علی(ع) نمی‌شوند و حاضران به زبان بیعت می‌کنند و اطاعت خودشان را از پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) اعلام می‌دارند.



لازم به توضیح است که در سرزمین منی، پیامبر(ص) دو مرتبه سخنرانی کردند و زمینه را برای اعلام ولایت علی(ع) آماده کرده بودند.



البته طبق نقل مورخان، مراسم بیعت و تجدید پیمان با امام علی(ع) به مدت سه روز ادامه داشت و در این مراسم زن‌ها با قرار دادن دست خود در ظرف آب، با وصی رسول خدا(ص) بیعت کردند و تبریک گفتند و همچنین خلفای غاصب نیز یکی پس از دیگری همراه مهاجران و انصاری سبقت در بیعت گرفتند اما ...!



پیامبر عظیم الشأن(ص) در این مراسم عمامه خود را که "سحاب" نام داشت به عنوان تاج افتخار بر سر امیرالمؤمنین(ع) قرار داد.



در ضمن جبرائیل(ع) نازل شد و گفت: به خدا قسم، روزی مانند امروز ندیدم، چقدر کار پسر عمویش را محکم کرد! برای او پیمانی بست که جز کافر به خدا و رسولش کسی آن را بر هم نمی‌زند، وای بر کسی که پیمان او را بشکند!