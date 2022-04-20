به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، سومین وبینار کاشتن برای آینده با موضوع «آینده پژوهشی، فناوری های نوین سلامت» دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵ به همت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برگزار خواهد شد.

این دوره از نشست و وبینار کاشتن برای آینده، در ادامه دو دوره قبلی که به موضوع پژوهش کاربردی پرداخته بود، به صورت پنل و با به اشتراک گذاری نظرات موافق و مخالف در بستر مجازی برگزار می شود.

در این پنل دکتر رامین صرامی رئیس پژوهشکده معتمد سرطان جهاد دانشگاهی و رئیس کمیته سلول درمانی و فناوری های نوین پزشکی وزارت بهداشت، دکتر محمدامین رضوانفر رئیس کمیته تخصصی فرآورده های دارویی وزارت بهداشت، دکتر محمدرضا منظم رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت و دکتر شقایق حق جوی رئیس مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات حضور دارند.