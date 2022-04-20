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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۰۰

وبینار «آینده پژوهشی، فناوری های نوین سلامت» برگزار می‌شود

وبینار «آینده پژوهشی، فناوری های نوین سلامت» برگزار می‌شود

سومین وبینار کاشتن برای آینده با موضوع «آینده پژوهشی، فناوری های نوین سلامت» دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، سومین وبینار کاشتن برای آینده با موضوع «آینده پژوهشی، فناوری های نوین سلامت» دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵ به همت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برگزار خواهد شد.

این دوره از نشست و وبینار کاشتن برای آینده، در ادامه دو دوره قبلی که به موضوع پژوهش کاربردی پرداخته بود، به صورت پنل و با به اشتراک گذاری نظرات موافق و مخالف در بستر مجازی برگزار می شود.

در این پنل دکتر رامین صرامی رئیس پژوهشکده معتمد سرطان جهاد دانشگاهی و رئیس کمیته سلول درمانی و فناوری های نوین پزشکی وزارت بهداشت، دکتر محمدامین رضوانفر رئیس کمیته تخصصی فرآورده های دارویی وزارت بهداشت، دکتر محمدرضا منظم رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت و دکتر شقایق حق جوی رئیس مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات حضور دارند.

کد مطلب 5470087

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