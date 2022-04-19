راهیابی ۱۹۰ تیم به مرحله نیمه نهایی لیگ علمی پایا از قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر ابراهیم رسولی فر اظهار کرد: لیگ علمی بین المللی پایا بزرگترین مسابقه گروهی کشور و جهان اسلام است که بستری را برای دانش آموزان توانمند و علاقه مند فراهم کرده تا در یک جریان آموزشی و رقابتی سالم، به دانستههای خود بیافزایند و در یک رقابت دلچسب و گروهی، تبادل دانش و بهتر اندیشیدن را تجربه کنند.
مسدول بسیج دانش آموزی استان قزوین تصریح کرد: مرحله مقدماتی این لیگ با استقبال خوب دانش آموزان همراه بود به گونهای که میزان ثبتنام دانشآموزان در لیگ علمی پایا نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته و علاقه دانشآموزان برای شرکت در این مسابقات بیشتر بودهاست.
وی بیان کرد: در همه مراحل این لیگ، بویژه در گام اول علاوه بر فرماندهان حوزههای دانش آموزی، مدیر، معاونین و رؤسای اداره آموزش و پرورش در اداره کل و مناطق و همچنین مدیران مدارس در سراسر استان، از این برنامه و فعالیت علمی حمایت و پشتیبانی کردند که ما قدردان زحمات این عزیزان هستیم.
رسولی فر در رابطه با هدف از این برنامه عنوان کرد: هدف اصلی لیگ علمی بین المللی پایا ارتباط بین علوم پایه و تقویت دانش آموزان در تبدیل قدرت علم به عمل، ترویج روحیه پژوهشی و پرسشگری، هدایت دانش آموزان در مسیر تحقیق و پژوهش و طراحی لیگهای پژوهشی و کارآفرینی در کنار لیگ علمی است.
وی در پایان گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده مرحله نیمه نهایی لیگ علمی به صورت کشوری و در تاریخ ۲۰ تا ۲۳ اردیبهشت ماه برگزار میشود و انتظار میرود دانش آموزان عزیز در این مرحله نیز خوش بدرخشند.
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