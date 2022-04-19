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۳۰ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۳۵

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان قزوین خبر داد؛

راهیابی ۱۹۰ تیم به مرحله نیمه نهایی لیگ علمی پایا از قزوین

راهیابی ۱۹۰ تیم به مرحله نیمه نهایی لیگ علمی پایا از قزوین

قزوین-مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان قزوین گفت: دانش آموزان استان قزوین در مرحله مقدماتی لیگ پایا خوش درخشیدند و ۱۹۰ تیم از استان به مرحله نیمه نهایی صعود کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر ابراهیم رسولی فر اظهار کرد: لیگ علمی بین المللی پایا بزرگ‌ترین مسابقه گروهی کشور و جهان اسلام است که بستری را برای دانش آموزان توانمند و علاقه مند فراهم کرده تا در یک جریان آموزشی و رقابتی سالم، به دانسته‌های خود بیافزایند و در یک رقابت دلچسب و گروهی، تبادل دانش و بهتر اندیشیدن را تجربه کنند.

مسدول بسیج دانش آموزی استان قزوین تصریح کرد: مرحله مقدماتی این لیگ با استقبال خوب دانش آموزان همراه بود به گونه‌ای که میزان ثبت‌نام دانش‌آموزان در لیگ علمی پایا نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته و علاقه دانش‌آموزان برای شرکت در این مسابقات بیشتر بوده‌است.

وی بیان کرد: در همه مراحل این لیگ، بویژه در گام اول علاوه بر فرماندهان حوزه‌های دانش آموزی، مدیر، معاونین و رؤسای اداره آموزش و پرورش در اداره کل و مناطق و همچنین مدیران مدارس در سراسر استان، از این برنامه و فعالیت علمی حمایت و پشتیبانی کردند که ما قدردان زحمات این عزیزان هستیم.

رسولی فر در رابطه با هدف از این برنامه عنوان کرد: هدف اصلی لیگ علمی بین المللی پایا ارتباط بین علوم پایه و تقویت دانش آموزان در تبدیل قدرت علم به عمل، ترویج روحیه پژوهشی و پرسشگری، هدایت دانش آموزان در مسیر تحقیق و پژوهش و طراحی لیگ‌های پژوهشی و کارآفرینی در کنار لیگ علمی است.

وی در پایان گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده مرحله نیمه نهایی لیگ علمی به صورت کشوری و در تاریخ ۲۰ تا ۲۳ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود و انتظار می‌رود دانش آموزان عزیز در این مرحله نیز خوش بدرخشند.

کد مطلب 5470651

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