۲۸۰ تیم دانش آموزی در مسابقات لیگ علمی «پایا» ثبت نام کردند

سرهنگ ابراهیم رسولی‌فر در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دوره مقدماتی لیگ علمی پایا اظهار کرد: لیگ علمی بین المللی پایا بزرگ‌ترین مسابقه‌ی گروهی کشور و جهان اسلام است که بستری را برای دانش آموزان توانمند و علاقه مند فراهم کرده تا در یک جریان آموزشی و رقابتی سالم، به دانسته‌های خود بیافزایند و در یک رقابت دلچسب و گروهی، تبادل دانش و بهتر اندیشیدن را تجربه کنند.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان قزوین اذعان کرد: هدف اصلی در لیگ علمی بین المللی پایا ارتباط بین علوم پایه و تقویت دانش آموزان در تبدیل قدرت علم به عمل است. ترویج روحیه پژوهشی و پرسشگری، هدایت دانش آموزان در مسیر تحقیق و پژوهش و طراحی لیگ‌های پژوهشی و کارآفرینی در کنار لیگ علمی، رویکرد اصلی پایا به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: المپیاد بین الملل پایا به عنوان بزرگترین لیگ گروهی جهان اسلام برای دانش آموزان پایه‌های اول تا ششم و دوره اول متوسطه در یک رشته واحد به عنوان علوم پایه متشکل از دروس ریاضی- علوم و در پایه دهم و یازدهم در رشته‌های علوم ریاضی، تجربی و علوم انسانی و لیگ علوم کامپیوتر و برنامه نویسی، پژوهشی و کارآفرینی در مقطع متوسطه اول (مشترک در پایه‌های هفتم، هشتم، نهم) و مقطع متوسطه دوم (مشترک در پایه‌های دهم و یازدهم) برگزار می‌شود.

این مسئول تصریح کرد: در هر یک از رشته‌ها، ۵ نفر از دانش آموزان در قالب یک تیم به پاسخگویی به سوالات می‌پردازند.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان قزوین افزود: اولین مرحله از پانزدهمین دوره مسابقات علمی بین المللی پایا با مشارکت ۲۸۰ تیم پنج نفره از استان در روزهای ۱۸ و ۱۹ اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.

این مسئول ابراز کرد: طبق آخرین آمار ثبت نام لیگ علمی پایا توسط رده‌ها، حوزه شهید فهمیده یک ۲۹ تیم، شهید فهمیده دو ۱۷ تیم، زینب کبری (س) ۵۵ تیم، ام ابیها (س) ۳۷ تیم، شهید خلیلی ۵۲ تیم، الموت غربی ۱ تیم، تاکستان ۳ تیم، بوئین زهرا ۱۲ تیم، آشتیانی ۱۲ تیم، شال ۱۸ تیم، آبیک ۱۱ تیم، حوزه امام علی (ع )۱۰ تیم و حضرت رقیه (س )۲۳ تیم در این مسابقات شرکت کردند.



رسولی فر بیان کرد: سال گذشته ۲۱۸ تیم در مسابقات بین المللی لیگ علمی پایا شرکت کردند که از این تعداد ۸ تیم به مرحله نیمه نهایی و چهار تیم به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

وی در پایان گفت: در سال گذشته ۱۹ دانش آموز حائز مدال نقره و ۱۰ مدال برنز شدند و با توجه به اینکه هدف از برگزاری این مسابقات پرورش روحیه مشارکت و تقویت رشته‌های علمی است امیدواریم دانش‌آموزان استان قزوین همانند سال‌های گذشته در این مسابقات خوش بدرخشند.