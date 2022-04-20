ارتباط مشکلات سلامت روان با ریسک بالاتر ابتلا به کووید ۱۹

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، «کریستن نیشیمی»، نویسنده این مطالعه از دانشگاه کالیفرنیا، می‌گوید: «افراد مبتلا به اختلالات روان‌پزشکی، و به‌ویژه افراد مسن‌تر مبتلا به اختلالات روان‌پزشکی، ممکن است در برابر عفونت‌های جدید آسیب‌پذیرتر باشند.»

به گفته وی، «سلامت روان باید به عنوان یکی دیگر از عوامل مهم در مورد خطر ابتلاء به کووید ۱۹ شناخته شود.»

نیشیمی گفت: «افراد مبتلا به اختلالات روانپزشکی ممکن است نسبت به افراد بدون اختلالات روانپزشکی، ایمنی سلولی ضعیف‌تر و پاسخ‌های ضعیف‌تری به واکسن‌ها داشته باشند، که احتمالاً منجر به پاسخ‌های کمتر مؤثر به واکسن‌های کووید ۱۹ می‌شود.»

«علاوه بر این، این افراد ممکن است بیشتر درگیر رفتارهای پرخطر باشند یا در موقعیت‌هایی قرار بگیرند که به تعامل بین فردی بیشتری نیاز داشته و خطر ابتلاء به کووید در آنها افزایش می‌یابد.»

برای این مطالعه، محققان سوابق بیش از ۲۶۳ هزار بیمار با میانگین سنی ۶۶ سال را بررسی کردند. اکثر شرکت‌کنندگان مرد بودند، همه کاملاً واکسینه شده بودند، و همه حداقل یک آزمایش برای کووید داشتند.

این مطالعه نشان داد که بیش از نیمی از آنها مبتلا به اختلال روانپزشکی تشخیص داده شده بودند و ۱۴.۸ درصد دچار عفونت اولیه شدند که با آزمایش مثبت کووید تأیید شد.

به طور کلی، افزایش خطر در میان افراد ۶۵ ساله و بالاتر مبتلا به بیماری‌های روانپزشکی بالاترین میزان بود.

محققان تاکید می‌کنند افراد مبتلا به بیماری روانی و کسانی که از آنها مراقبت می‌کنند باید تلاش خود را برای پیشگیری از کووید ۱۹ دوچندان کنند چراکه همانند دیابت، بیماری قلبی و سایر بیماری‌های زمینه‌ای، اختلالات سلامت روان نیز افراد را در رده پرخطر ابتلاء به کووید ۱۹ قرار می‌دهد.