تأمین آب روستاها اولویت است/ضرورت اجرای کامل طرح جهاد آبرسانی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی شامگاه سه‌شنبه در مراسم عملیات آبرسانی به مجتمع آبرسانی علی آباد لوله بیرجند با اشاره به مشکل کم آبی در برخی روستاهای خراسان جنوبی بیان کرد: باید با اجرای طرح‌های متقن و باکیفیت، صد درصد دغدغه کم آبی مردم حل شود.

وی با بیان اینکه باید در اجرای طرح‌های آبرسانی به روستاها کیفیت طرح‌ها مدنظر قرار می‌گیرد، اظهار کرد: همچنین می‌طلبد پروژه‌های آبرسانی زودتر از زمان تعهد اجرایی شود که این امر با کار جهادی این موضوع امکان پذیر است.

سردار فدوی با بیان اینکه با گذشت بیش از چهل سال از عمر انقلاب نباید مشکل کم آبی در روستاها وجود داشته باشد، گفت: تأمین آب مردم به خصوص روستاییان از اولویت‌ها بوده که سپاه و سایر ارگان‌ها پای کار آمده‌اند تا طرح جهاد آبرسانی به روستاها به نحو احسن اجرایی شود.

گفتنی است؛ در این مراسم عملیات آبرسانی به مجتمع آبرسانی علی آباد لوله بیرجند با اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد ریال اجرایی شد.

همچنین با بهره برداری از این پروژه تا دهه فجر سال جاری، شهرک فرهیختگان بیرجند و هشت روستا نیز از آب سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.