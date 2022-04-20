موافق رشد عوارض بیش از ۵٠ درصد در شیراز نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه پیش از ظهر چهارشنبه در شورای مسکن استان فارس بیان کرد: باید جایگاه استان فارس در طرح نهضت ملی مسکن بهبود یابد چون زیبنده استان فارس با توجه به ظرفیت‌های استان نیست در جایگاه‌های انتهای کشور باشد.

وی ادامه داد: امید است زمین‌های که برای طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته می‌شود به گونه‌ای باید که دارای زیرساخت باشد تا هزینه‌های تحمیلی به دولت و دستگاه‌های اجرایی کاهش یابد.

عالی‌ترین مقام دولت معتقد است توجه به توسعه روستاها و بهسازی روستایی و ایجاد شغل در روستاها می‌توان عاملی برای کاهش مهاجرت به شهرها و حتی عاملی برای مهندسی معکوس گردد.

ایمانیه تاکید کرد: شهرک صنعتی شیراز ٢٧ هزار شاغل داشته و بیشتر افرادی که در این منطقه در حال فعالیت هستند در مکان دیگری اسکان یافته اند اگر بتوان شهرک مناسبی در کنار این منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نمود حجم قابل توجه‌ای مسکن در این مناطق ایجاد خواهد شد.

