۱۸۵٠ میلیارد تومان به توسعه اشتغال کهگیلویه وبویراحمد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمد زاده پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان، افزود: یکهزار و ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای کارآفرینی، رونق تولید، اشتغال و سرمایه گذاری به استان اختصاص داده شد که در صورت جذب قابل افزایش است.

وی ابراز داشت: تمام دستگاه‌های اجرایی استان مکلف به ایجاد ۱۳ هزار و ۵۲۰ هزار شغل جدید در استان برای سال ۱۴۰۱ هستند و بر مبنای این سامانه اشتغال ایجاد شده توسط هر دستگاه اجرایی به روز رصد و کنترل می‌شود.

احمد زاده تصریح کرد: برای رسیدن به رشد اقتصادی و تحقق هدف گذاری دولت و شعار سال، مکلف به رونق تولید و ایجاد اشتغال هستیم.

وی با بیان اینکه ۲۷ دستگاه اجرایی در استان در مسئله اشتغالزایی هدفگذاری شده است تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی از هم اکنون برنامه ریزی لازم را داشته باشند.

استاندار گفت: باید نقش و سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی استان در تعداد شغل ایجادی برای تحقق رشد اقتصادی سال جاری مشخص شده و و چنانچه این میزان سهمیه اشتغالزایی تحقق یابد، قابل افزایش است.