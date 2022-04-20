شناسایی ۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در منطقه کاشان/فوت یک نفر

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مراجعه ۳۵۲ هزار و ۷۹۲ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: ۲۰ هزار و ۶۱۷ بیمار حاد تنفسی نیز از بیمارستانهای کاشان و آران و بیدگل مرخص شدهاند.
وی با اشاره به بستری شدن ۲ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستانهای منطقه کاشان در ۲۴ ساعت گذشته ادامه داد: یک نفر از این بیماران در بیمارستانهای شهر کاشان و یک نفر نیز در بیمارستانهای شهر آران و بیدگل بستری شدهاند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان ابراز داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته هیچ بیمار جدیدی به شکل موقت در کاشان بستری نشده است.
وی با بیان اینکه در مجموع ۱۸ بیمار حاد تنفسی در مراکز درمانی دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل بستری هستند، گفت: ۱۰ نفر از این بیماران در بیمارستانهای شهر کاشان و ۸ نفر در بیمارستانهای شهر آران و بیدگل بستری شدهاند.
ساکی خاطرنشان کرد: در مجموع دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل، ۷ بیمار در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند که ۴ نفر از این بیماران در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای کاشان و ۳ نفر نیز در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای آران و بیدگل بستری شدهاند.
وی بیان کرد: متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته یک مرد ۸۴ ساله بر اثر ابتلاء به کرونا در منطقه کاشان جان خود را از دست داده است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به ابتلای ۲ نفر به کرونا در منطقه کاشان در ۲۴ ساعت گذشته گفت: تعداد کل افراد مبتلا به این ویروس در منطقه کاشان با PCR مثبت از ابتدای شیوع تاکنون به ۶۵ هزار و ۴۴۰ مورد افزایش یافت.
وی در ارتباط با میزان تزریق واکسن در کاشان نیز گفت: تاکنون حدود ۷۸ درصد از شهروندان بالای پنج سال منطقه کاشان دز اول، حدود ۷۱ درصد نیز دز دوم و حدود ۳۶ درصد از شهروندان بالای ۱۸ سال نیز دز سوم واکسن کرونا را دریافت کردهاند.
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