۶۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در فارس بستری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از علوم پزشکی شیراز، از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، دو میلیون و ۱۲۶ هزار و ۳۷۵ تست تشخیصی مولکولی و تست سریع در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۶۲۶ هزار و ۴۵۴ بیمار مثبت شناسایی شده است.

از مجموع تست‌های انجام شده از ابتدای شیوع تاکنون، یک میلیون و ۷۴۵ هزار و ۴۴۸ تست تشخیصی مولکولی بوده که ۵۱۶ هزار و ۷۸۰ مورد بیمار مثبت قطعی شناسایی شده، همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج «قاسم سلیمانی» تاکنون ۳۸۰ هزار و ۹۲۷ مورد تست سریع انجام شده و ۱۰۹ هزار و ۶۷۴ بیمار مثبت شناسایی شده است.

با بستری ۶۲ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۲۶۲ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد، ۲۵ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته مورد جدید فوتی کووید ۱۹ در فارس ثبت نشده و مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تاکنون، هشت هزار و ۲۸ نفر است.

همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون ۶۱۷ هزار و ۶۷ هم استانی مبتلا به کووید ۱۹ بهبود یافته که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.

در حال حاضر مجموع تعداد دوز تزریق شده واکسن کرونا در شهرستان‌های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با احتساب سه دوز، به هشت میلیون و ۴۶ هزار و ۵۸۰ دوز رسیده که از این تعداد سه میلیون و ۴۱۰ هزار و ۳۵۷ دوز نوبت اول، سه میلیون و ۱۱۱ هزار و ۴۸۳ دوز نوبت دوم و یک میلیون و ۵۲۴ هزار و ۷۴۰ دوز نوبت سوم واکسن بوده است.