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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۵:۴۲

رئیس سازمان صمت فارس خبر داد؛

رشد ۹۲ درصدی صادرات استان فارس در سال گذشته

رشد ۹۲ درصدی صادرات استان فارس در سال گذشته

شیراز - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس مدعیست که براساس آمارهای گمرکات، ارزش کالاهای صادراتی از مبدا فارس در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن بالغ بر ۹۲ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ایزدی در نخستین جلسه کارگروه توسعه صادرات استان فارس در سال جدید، با اشاره به میزان صادرات کالاها از فارس گفت: سال گذشته بر اساس مبدا گمرکات استان حدود ۴۲۴ میلیون دلار کالای فارس صادر شده که نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۹۲ درصد تغییر بر اساس ارزش داشته است که امیدواریم با تسهیل در تجارت شاهد تداوم این روند باشیم.

وی تصریح کرد: پروژه پایانه صادراتی فارس از دهه هشتاد در شیراز کلید خورد اما متأسفانه روند مطلوبی به لحاظ فیزیکی نداشته است، اکنون با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی این موضوع، اجرای چندین پایانه صادراتی با هدف جبران ضعف‌های گذشته به صورت برنامه‌ریزی شده و هدفمند، در دست اقدام است.

رئیس سازمان صمت فارس با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از شعار سال در ارتقا توان صادراتی این استان، خاطرنشان کرد: دانش‌بنیان کردن تولید و اشتغال با ایجاد ارزش افزوده در محصولات و کالاهای تولیدی و همچنین عرضه مناسب آن در بازارهای داخلی و بین‌المللی گره‌خورده است که روشمند کردن و علمی کردن این موضوع در رشد اقتصادی ما تأثیرگذاری بسیار مطلوبی دارد.

کد مطلب 5471852

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