هشدار حماس به رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حماس ضمن درخواست از فلسطینی‌ها برای حضور در مسجدالاقصی و قدس در ایام باقیمانده ماه مبارک رمضان برای حمایت از مسجدالاقصی و مقابله با صهیونیست‌ها، تاکید کرد: اشغالگران و شهرک نشینان جایی در مسجدالاقصی ندارند و تحرکات آنها برای تقسیم زمانی و مکانی راه به جایی نخواهد برد.

حماس اعلام کرد: حملات و یورش‌های صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی هویت اسلامی و عربی این مسجد را تغییر نخواهد داد و ما با تمام توان از آن حمایت خواهیم کرد. ما درباره حماقت ذبح قربانی یا اجازه دادن به برگزاری راهپیمایی پرچم‌ها در نزدیکی مقدساتمان هشدار می‌دهیم.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین تاکید کرد: سران اشغالگر مسئول کامل تبعات اقدامات خطرناک و تحریک آمیز هستند. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که از برخورد دوگانه با ملت ما و آرمان آن دست بردارد.