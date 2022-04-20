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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۶:۱۲

اشغالگران مسئول تبعات اقدامات خطرناک هستند؛

هشدار حماس به رژیم صهیونیستی

هشدار حماس به رژیم صهیونیستی

حماس ضمن درخواست از فلسطینی ها برای حضور در مسجدالاقصی در ایام باقیمانده ماه رمضان به منظور جلوگیری از تعرضات صهیونیستها، به تل آویو هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حماس ضمن درخواست از فلسطینی‌ها برای حضور در مسجدالاقصی و قدس در ایام باقیمانده ماه مبارک رمضان برای حمایت از مسجدالاقصی و مقابله با صهیونیست‌ها، تاکید کرد: اشغالگران و شهرک نشینان جایی در مسجدالاقصی ندارند و تحرکات آنها برای تقسیم زمانی و مکانی راه به جایی نخواهد برد.

حماس اعلام کرد: حملات و یورش‌های صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی هویت اسلامی و عربی این مسجد را تغییر نخواهد داد و ما با تمام توان از آن حمایت خواهیم کرد. ما درباره حماقت ذبح قربانی یا اجازه دادن به برگزاری راهپیمایی پرچم‌ها در نزدیکی مقدساتمان هشدار می‌دهیم.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین تاکید کرد: سران اشغالگر مسئول کامل تبعات اقدامات خطرناک و تحریک آمیز هستند. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که از برخورد دوگانه با ملت ما و آرمان آن دست بردارد.

کد مطلب 5471892

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